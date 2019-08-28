【七一遊行】城大學生記者涉闖立法會被捕　警方：明顯有破壞行為

城市大學學生會編輯委員會一名學生記者昨日（27日）清晨在其住所，遭警方以涉嫌串謀刑事毀壞罪被捕。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華今日（28日）在記者會上表示，該名學生記者是因涉及7.1立法會衝擊事件而被拘捕，涉嫌干犯「進入或逗留在會議廳範圍」及「刑事毀壞」。對於有人以「記者」身份被拘捕，李桂華肯定地答：「搜集到嘅證據入面，好明顯顯示到佢入面係有破壞嘅行為，呢啲我估大家都會相信或者都會好理解同採訪工作應該係無關係。」

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李桂華指，就7.1立法會衝擊事件，是交由有組織罪案及三合會調查科調查，過去幾天共拘捕4名男子，年齡介乎19至29歲，包括一名城大學生記者。他指出，其涉嫌干犯「進入或逗留在會議廳範圍」及「刑事毀壞」，並指警方搜集證據顯示其在立法會內有破壞行為，惟未有交代更多詳情。

警方於27日上午展開行動，就7月1日有示威者衝擊及強行進入立法會綜合大樓、並毀壞大樓內的物品，有組織及三合會調查科人員經深入調查後，分別拘捕一名20歲姓黃本地男子，涉嫌「刑事毀壞」及「進入或逗留在會議廳範圍」；一名19歲姓羅及29歲姓周本地男子，涉嫌「串謀刑事毀壞」及「進入或逗留在會議廳範圍」。

7月1日當日，立法會發生衝擊事件。眾多示威者打破大樓玻璃後，衝入後佔領立法會數小時，期間有人毀主席肖像，闖會議廳讀宣言，噴黑主席座上方的特區區徽等。