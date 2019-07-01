【71遊行】示威者闖入立法會議事廳　歷屆主席肖像被塗黑破壞

示威者包圍及衝擊立法會行動持續，大批示威者今日（1日）下午多次衝擊立法會大樓後，大約晚上9時，示威者在立法會大樓內一道捲閘對峙期間，在場戒備的防暴警突然逐步撤離，最終大批示威者成功撬開捲閘，闖入及佔領立法會大樓。不少示威者闖入大樓後，四處破壞，包括閉路電視、歷屆立法會主席畫像亦被噴黑毀壞。示威者其後亦進入會議廳，將主席位置上的區徽噴黑，四處噴上示威字句。 直至晚上10時半，即示威者闖入大樓約1.5小時後，警方稱將會於短時間以武力清場。

有示威者進入會議廳，並以黑漆噴向香港區徽。（曾梓洋攝）

今日下午時份，示威者多次以硬物撞擊立法會大樓的玻璃，直至下午六時半左右，示威者成功進入立法會大樓，惟大樓內已放下捲閘，示威者未能完全進入，他們開始撬開及敲打捲閘。

警方後退 示威者破壞立法會設施

晚上8時多，捲閘被成功撬開，在場戒備的防暴警一度向示威者表明，一旦進入立法會大樓便會作出拘捕行動。但大約晚上9時，防暴警逐步後撤，並完全棄守立法會大樓。大批示威者趁機闖入立法會大樓，無人阻止。

大批示威者進入立法會大樓後，大樓內的顯示屏、圖書館大門等已被破壞，他們又用噴漆在立法會標誌的牆上噴上「釋放義士」、「取消功能組別」等字句。同時，他們又將會議廳外的歷屆立法會主席畫像拆下，並噴黑及踐踏，其後亦成功進入不同會議廳，場面一片混亂。

示威者亦在會議廳的議員座位噴黑，寫上不同字句例如「撤回」、「取消功能組別」等，並走到主席座位上破壞，更將區徽上的紫荊花及「中華人民共和國」字眼噴黑，並在主席枱上掛上港英旗。

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有人在立法會大樓掛上黃色雨衣。（羅國輝攝） 立法會徽號被扔蛋 示威者在立法會大堂中，不斷有人以雞蛋擲向立法會的徽號。同時，又有人掛上黃色雨衣，相信用以悼念早前墮樓的市民。 此外，有示威者在立法會會議廳內高呼：「還政於民，解散立法會」，又有人撕毀《基本法》，稱《基本法》保護不了港人。場內多次響起警鐘，情況混亂。

主席台前放置林鄭黑白照

就現場所見，有示威者在會議室的主席台前放置黑色區旗，掛上一幅橫額寫上「沒有暴徒只有暴政」，又分別放上四張黑白照，分別為特首林鄭月娥、保安局局長李家超、律政司司長鄭若驊，以及警務處處長盧偉聰。