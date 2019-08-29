【逃犯條例】民建聯呼籲不要罷課　促教育局設熱線處理欺凌問題

示威抗爭升級，有不少團體呼籲學生罷課，民建聯今日（29日）舉行記者會反對罷課，呼籲各界同心協力解決問題，並表示已向教育局提出多項建議；又指，罷課有機會影響其他學生，希望教育局可提供更多支援，亦提出為欺凌及校園政治問題等設立熱線電話，增強學校與教育局的聯繫，令學校和家長可以即時匯報任何緊急情況。

民建聯今日舉行記者會表示擔心學校罷課和欺凌。（李樂天攝）

近日示威抗爭手段日益上升，有不少團體呼籲學生在九月罷課，民建聯今日（29日）舉行記者會表示擔心學校罷課和欺凌，並已向教育局局長楊潤雄提出一系列措施望能舒緩問題。

副主席張國鈞引述楊潤雄表示，教育局已與學界接觸並得知沒有學校支持罷課，並會繼續密切關注事態發展。他亦表示，罷課有機會影響其他學生，希望教育局可提供更多支援。他亦認為現行的「一刀切」監察教師機制只能註銷教師資格絕不理想，建議改善機制增設相應罰則，如暫停資格等。

主席李慧琼重申反對罷課，亦提出為欺凌及政治帶入校園等問題設立熱線電話，增強學校與教育局的聯繫，令學校和家長可以即時匯報任何緊急情況。

蔣麗芸：沒有一次罷課是只因政治問題而起

議員蔣麗芸則認為中小學動不動就罷課是非常危險，今次呼籲罷課會起了壞先例，更舉外國學生罷課例子，認為沒有一次罷課是只因政治問題而起。她也批評，學生訴求太難達到，認為一旦訴求被拒絕就會令學生有挫敗感，所以呼籲學校不要配合。她亦不滿教協主席葉建源未有公開反對罷課。

被問到人民日報評論，有教師視學生為政治籌碼，蔣認為有教師甚至是助理校長政治立場非常鮮明，希望小部分人不應破壞教師和家長的關係。