【逃犯條例】傳政府擬動用《緊急法》　互聯網供應商協會表示反對

有傳媒曾引述消息指，政府考慮引用《緊急情況規例條例》緊急立法，即政府可訂立任何認為合乎公眾利益的規例，包括對刊物、文字、地圖、圖則、照片、通訊及通訊方法的檢查、管制及壓制。 香港互聯網供應商協會今日（29日）發緊急聲明，表示在缺乏社會共識下，強烈反對限制互聯網服務。他們指出，除非政府將整個香港網絡放置於更具規模的防火牆下，否則封鎖互聯網服務將沒有意義，屆時將永久地影響國際商業及投資活動，社會要付出龐大代價。

反修例示威不斷，有傳媒引述消息指，政府考慮引用《緊急情況規例條例》緊急立法。（資料圖片／張浩維攝）

香港互聯網供應商協會由多間本地互聯網供應商組成。協會在聲明指出，在技術而言，現代的互聯網具複雜性，具備VPN、加密、雲端等技術。即使作出封鎖，市民仍可通過眾多的VPN服務，進入他們希望到訪的網站。

協會認為，除非政府將整個香港網絡放置於更具規模的監控防火牆，否則封鎖互聯網服務將難以有效，甚至沒有意義。

將影響國際商業及投資活動

協會又指，一旦實施限制，將會把香港開放的互聯網畫上句號，亦會即時及永久地影響國際商業及投資活動，社會更要付出龐大代價。

他們認為，香港互聯網行業有賴於開放網絡，又指本港擁有過百間由本地或國際公司經營的數據中心，為內地提供逾8成的流量。因此，若政府為互聯網增添限制，將會徹底破壞本港電訊樞紐的獨特性和價值，甚至影響國際金融中心的成功支柱。