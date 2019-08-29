【岑子杰遇襲】寄語港人堅持　倘畏縮或面對無止境恐懼

民陣召集人岑子杰今早(29日)在佐敦與反對者對話。民陣公布，下午約12點50分，岑子杰在佐敦德興街一家餐廳內，被兩名手持棒球棍及長刀的蒙面男子襲擊，獲身邊友人保護，兩人同告受傷送院治理。警方稱，目前列作襲擊致造成身體傷害調查，暫時無人被捕。從民陣所發相片所見，岑子杰的朋友左臂有瘀傷和腫起。 岑子杰事後前往尖沙嘴警署錄取口供，他會見傳媒時指，行兇者不是中國籍男子，但期望公眾不要將罪行直接與少數族裔扣上關係。他直言事發時心中充滿恐懼，但他寄語港人堅持下去，「如果今天因而畏縮，可能會面對無止境的恐懼」。他特別提到，警方會報案後約20分鐘才到現場，表現：「不完美、可改善。」

岑子杰於尖沙嘴警署完成3個多小時錄口供程序後，於晚上7時10分與民陣副召集人陳皓桓步出尖沙咀警署外，交代事發經過。

岑子杰表示，踏入7、8月，已有不少網上及「實體攻擊」，佐敦街頭亦會見到有人貼出其「大頭」街招，不過他未予理會。他續指，昨日收到有朋友傳訊息指有組織今天會發起聲討民陣行動，由於地點有誤，他遂前往恭候聆聽意見，「面對示威要聽對方講」。

岑：朋友中了3棍

隨後他與朋友前往佐敦德興街某茶廳食午飯，約下午12時50分，兩男子手持武器衝入店內，包括壘球棍，向桌子連敲3下，桌子鐵枝亦被敲碎，其友好上前抵擋，「中了3棍」，友人傷勢不算嚴重，但有紅腫，需送院治理。現場有市民協助報警，惟警方相隔20分鐘始到達，諷他們「不完美，可改善」。但他亦不忘感謝警方積極搜證，又盼將行兇者及背後的指使者繩之於法。

他又寄語港人放低心中恐懼，又表明行兇者不是中國籍男子，呈深啡膚色，戴類似「飛虎隊」的頭套遮臉，但他期望公眾不要將罪行直接與少數族裔扣上關係。

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岑：事發時充滿恐懼

他坦言32年以來，並非無得罪人，但自問未及「畀人斬」地步。他評估事件明顯與反修例有密切關係，且今日受襲不只他一人，或有人意圖以暴力行為襲擊願意露面人士，以收阻嚇作用。他說，事發時自己充滿恐懼，不禁令自己推斷港府意圖以法治以外方法，處理香港問題。但他寄語港人在此形勢下，只能鼓起勇氣堅持下去，倘今天因而畏縮，可能會面對無止境的恐懼。

他強調，堅持五大訴求，不是因情緒使然，而是此才是本港未來出路。他指，示威者期望表達心聲，行為或未必符合標準，但希望港府可以特赦，又盼大家以原諒方式放下過去，展望未來。

被問到政府擬啟動《緊急法》，他指即使行會成員湯家驊將有關影響輕描淡寫，但建制派本身亦對相關做法充滿擔憂。他又說，民陣堅持和理非原則，律己方面做得很好，惟即使本港經歷過100萬人、200萬人遊行上街，政府仍無視民意，面對有人質疑「和理非有用嗎？」他指自己亦啞口無言，「不是不想勸阻年輕人，是我自己也無法回應此問題。」他期望特首可以「教他們和理非是有用」。

今早有團體聲討民陣 與岑子杰口角

今日早上11點多，有人發起「聲討民陣」行動，但卻錯誤將民間團體「香港彩虹」會址當為聲討對象。民陣召集人岑子杰前往附近的裕華國貨等候示威者，並希望對方不要弄錯對象。期間雙方有口角，警員在現場維持秩序，但並無發生打架事件，岑子杰亦在場回應警方就831集會遊行發出反對通知書。