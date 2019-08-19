【818集會】民陣：170萬人參與　岑子杰指反映民意並無逆轉

民陣昨天（18日）在維園以「流水式」舉辦集會，大會公布有超過170萬人參與集會。民陣召集人岑子杰今天（19日）接受港台節目《千禧年代》訪問，指昨天的集會人數反映自「6.9」開始積累對政府不滿和民意仍然極大，民意從無出現逆轉。岑子杰又指出，若特首林鄭月娥繼續對五大訴求置若罔聞，等同煽動市民以更激烈手法抗爭。 民陣副召集人陳皓桓則接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時表示，網民已有共識是次遊行屬「和理非」，透過不同方式讓各方表達訴求，並認為政府有責任令社會變得平穩，更反問「沒有對話如何有平靜？」 民主派立法會議員區諾軒認為，昨天所展示強大民意告訴林鄭，民意不會因時間而退減。

岑子杰指昨天的集會人數反映自「6.9」開始積累對政府不滿和民意仍然極大。（資料圖片／余俊亮攝）

岑子杰表示，170萬人只是統計銅鑼灣和天后的集會人士，若連同在灣仔、中環一帶聚集的市民，參與集會人數或超過二百萬人。

他指出，自從「6.9」和「6.16」兩次大遊行，民意不斷積累，市民對政府的不滿仍然極大，即使昨天滂沱大雨，仍無法阻擋市民上街表達訴求，又指即使示威者在過去兩個月使用的手法較過往激烈，無民意並無出現逆轉，市民不滿的矛頭仍在政府身上。

對於警方昨天回應指，雖然集會大致和平，但稍後仍有破壞社會安寧的行為出現，對此深表遺憾，又強調，示威者忽略其首先挑釁警方及暴力衝擊的行為，只批評警方使用武力，是倒果為因，有欠公允。岑子杰批評警方「在和平中挑骨頭」，他批評警隊在紀律部隊評分屢創新低，更在今年6月開始成為政府保駕獲航的工具。

他指昨天集會在「和理非」下進行，相信林鄭不能否定市民訴求，認為昨天集會正正就是予林鄭機會，回應社會訴求，但若特首林鄭月娥繼續對五大訴求置若罔聞，等同煽動市民以更激烈手法抗爭，同時會有更多「和理非」支持者不反對勇武抗爭。

區諾軒則指，昨天集會發出鮮明訊息，向政府和林鄭展示民意並無逆轉，「呢啲強大民意話到畀林鄭聽，民意不會因時間而退減。」對於政府指社會回復平靜才展開真誠對話，區諾軒認為，政府不回應市民五大訴求，市民不會感到服氣，社會難以平靜，又指解決問題需是雙向，認為政府昨天的回應是不負責任的表現。

區諾軒認為，昨天所展示強大民意告訴林鄭，民意不會因時間而退減。（資料圖片／盧翊銘攝）

陳皓桓批評政府遲遲未有正面回應社會訴求，「一開始是誰製造衝突？6.12警方主動發放催淚彈，在獲得不反對通知書的地方發射，很多記錄顯示暴力是由警方挑起。」他又指，政府沒有對話如何令社會平靜，「若警方不停止使用暴力是不會平靜，當社會沒有改變，警察制度、政府架構不檢討，是沒有意思的。」

他又擔心，兩個月以來仍有大批市民上街抗議，政府卻持續發聲明不回應民間訴求，即使8.31發起遊行，屆時多人參與，政府仍會「暴力」對待。