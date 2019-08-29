中年夫婦認虐打兩女兒　長女犯錯被鐵通打頭　幼女偷食遭連番掌摑

12歲女童疑因偷錢及偷食雪櫃內的鴨肉，竟涉遭父母掐頸，及以皮帶勒頸。其父又因不滿18歲長女多買了一箱啤酒，疑拳打面腹及用鐵通打頭。兩姊妹翌日送院，由醫生轉介社工，揭發案件。該父母今（29日）於西九龍法院承認虐兒等罪，辯方求情稱兩人因不懂管教小朋友，令家庭撕裂，事發後已盡力修補關係。裁判官押後至下月19日判刑，以待索取感化報告，被告獲准保釋。

兩名48及49歲的男女被告，在西九龍法院承認虐待兩名女兒。(資料圖片)

49歲男被告及48歲女被告，同承認於去年2月某日在葵涌邨某單位干犯一項故意襲擊導致兒童受到損害罪，令12歲幼女受到不必要的苦楚或健康損害。男被告另承認一項故意襲擊導致兒童受到損害罪，及一項襲擊致造成身體傷害罪；指他於同年9月8日在同一單位再襲擊幼女及18歲長女。

偷食鴨肉被掌摑17至18下

案情指，去年2月，兩人指幼女偷錢，掌摑之餘，男被告拳打其腹部3次，女被告出手掐頸。其後，男被告用皮帶勒頸，被長女制止。

同年9月8日下午3時左右，幼女被指偷吃雪櫃內的鵝肉，遭父親摑17至18下，兩頰留下數厘米的血紅斑，並覺觸痛。

長女多買啤酒被鐵通打頭

約3小時後，長女按父親指示往買啤酒，惟因多買一箱而被多次掌摑，面及腹部亦受拳打。她逃走時，更遭對方用鐵通打頭2下及雙手叉頸。其後腦頭皮紅腫，唇內擦傷，人中、左㬹等亦有疼傷。

事主翌日送院並告知醫生，事件轉介社工跟進，有人報警。有人翌月在住所被捕，兩人警誡下表示憤怒下犯案，但否認使用物件襲擊。

認不懂管教小朋友

兩人此前無案底。辯方求情時道，男女被告分別於2002年及1995年由福建來港，需供養在大陸的雙親。男被告曾任地盤工，現時無業；女被告任侍應，月入1萬。兩人後悔知錯，承認不懂管教小朋友，令家庭撕裂，事發後已盡力修補。他又呈上幼女的求情信，形容一家似乎在修好關係。

案件編號：WKCC3014/2019