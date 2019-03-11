母親邊煮飯邊教仔　9歲兒未跟從即揮菜刀鎅傷子　認虐兒判感化

兩子之母廚房煮飯一邊教仔，惟9歲幼子不願做功課，母親即拿著手上菜刀威嚇兒子，更揚言會斬掉他的手，最終劃傷兒子前臂。母親怕人發現，訛稱兒子回鄉證問題滯留內地，為子請三天假，與幼子同校的哥哥卻回校向駐校社工揭發事件，社工報警將母親拘捕。該母親早前認虐兒，今（11日）於西九龍法院被判12個月感化。

32歲母親在西九龍法院承認虐兒，判感化一年。（資料圖片）

被告X，32歲，被控對所看管兒童或少年人襲擊罪。

被告去年曾涉另一家暴案

裁判官於判刑時指，被告的背景和感化報告十分正面，是次並非故意犯案，案件少見，事後有悔意，相信本次是一次性的事件。惟裁判官亦指，早前被告因另一宗家暴案件，於2018年被判自簽2000元，守行為36個月，是次再於期內犯案，性質頗為嚴重，故須付去年簽保案的罰款2000元。被告另外需要接受12個月的感化令，以及心理和精神輔導，和參與社區活動。

教子稱不完成功課會成乞丐

事發於2018年9月24日晚上七時，被告將幼子進廚房，指如果幼子不完成功課，將來就會「做乞兒」，又威嚇會把他的手斬下。其後，被告用左手抓住幼子的右腕，右手持菜刀劃過幼子的右前臂一下；幼子受驚，縮手時再被菜刀劃傷一下。

案件編號：WKCC 5656/2018