【逃犯條例】撐警大聯盟到監警會示威　支持速龍無須出示警員編號

早前監警會副主席張華峰贊成前線警員執法時不需要展示警員編號，惟監警會主席梁定邦公開指，監警會的立場是警員執勤時須展示編號，而警隊的做法欠理想。 「撐警大聯盟」今日（29日）組織約50人到灣仔監警會集會，抗議梁定邦的說法是對前線警員落井下石。

張美芬將請願信交到監警會代表手中。（王珮殷攝）

召集人：出示警員編號令警員承受巨大心理壓力

民間團體「撐警大聯盟」召集人張美芬發言時指出，近日的遊行示威都演變成大規模的騷亂，警員被示威者「襲擊」以致開槍示警。她又指出網上有針對警員及其家屬的起底行為，要速龍執法時仍出示警員編號，會對他們造成巨大心理壓力。

張美芬續指法國「黃背心運動」期間，當地警員因巨大心理壓力而出現自殺潮，現在監警會要求警方改善不出示警員編號的做法是雪上加霜。她亦聲稱，不少民主歐美國家的防暴警察都不用出示警員編號，香港應該跟上國際標準。但事實上，不少國家都有明文規定，警員在制服上的當眼處須出示職員個人編號、名牌等，又或所屬分隊的資料，以識別警員身分。

梁小姐表示擔心兒子被排擠，特地辭職到港照顧兒子。（王珮殷攝）

父母擔心子女被排擠 前警校教官心疼前線警員

與丈夫在內地經營貿易生意的梁小姐表示，因擔心16歲的兒子在香港會被欺凌，所以辭掉在內地的職務，全職在香港照顧兒子。她表示9月2日開學亦會陪伴兒子上學，不會讓兒子罷課。梁小姐指，今日出席集會是朋友邀請，希望能夠支持警方執法，強調沒有一個民族會反對警方執法，指責示威者目的是癱瘓香港。

何先生指責示威者「死蠢」，表示支持警方執法。（王珮殷攝）

而退休警校教官何先生則認為警隊是「force」而不是提供服務的單位，只是負責將犯人繩之於法，不應該對他們有提供服務的要求。他又聲稱至2014佔領運動開始，就預測到會「有人搞亂香港」，所以擔任不同組織如保衛香港運動群組的召集人。何先生指今日出席集會是因為示威者弄到香港民不聊生，又指摘示威者不講理（nonsense）及「死蠢」。