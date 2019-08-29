【逃犯條例】傳獻計林鄭引用緊急法　湯家驊強烈否認：刻意造謠

特首林鄭月娥日前被問到是否會考慮動用《緊急情況規例條例》（緊急法），處理目前亂局，她不置可否，引起社會關注及抨擊，有人更猜測是行政會議成員湯家驊向林鄭「獻計」。 湯家驊在Facebook強烈否認向政府建議引用《緊急法》，強調有傳媒指他向特首建議引用條例是刻意造謠，「與誣衊本人建議特首修訂《逃犯條例》如出一轍，居心叵測。」

有傳媒早前報道，政府考慮動用《緊急情況規例條例》（緊急法），處理目前亂局。（資料圖片/曾梓洋攝）

湯家驊表示，他是以法律角度回應傳媒查詢，解說條例背景和重點，並非對條例提出個人看法，更不代表政府立場。他反擊，有個別傳媒及政客指他建議特首林鄭月娥引用《緊急法》，是扭由事實，毫無事實根據，「與誣衊本人建議特首修訂《逃犯條例》如出一轍，居心叵測，令人深感遺憾。」

他又指，在民主公義社會，必須建基於事實和尊重平等權利，「而非以妖言惑眾方式爭取支持者之認同」，他認為談公義者必須彰顯公義，才可以服眾，若以謊話攻擊不同意見人士，「實與爭敢民主背道而馳，何必呢？」

過去兩日有不同政界人士公開點名，猜測是湯家驊向林鄭建議引用緊急法，包括民主黨羅健熙昨日在個人fb專頁留言：「更加肯定係湯家驊閉門造車俾林鄭的屎橋。」