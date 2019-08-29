【逃犯條例】反對民陣831遊行　警方稱無辦法：民陣活動多被騎劫

民陣發起於8月31集會及遊行，計劃由中環遊行至中聯辦，惟今日（29日）遭警方發出反對通知書，民陣已向上訴委員會提上訴。 港島總區指揮官郭柏聰今日下午在記者會上解釋，是基於風險評估及公共秩序，以及保護他人權利及自由的考慮，而發出反對通知書；他又說留意到民陣近日舉行的活動，「主辦單位差不多每次都會被騎劫」。 他稱有人指8.31是「死線」，是因為暑假終結、而新學期即將開始，他重申不能讓部分人大規模破壞公眾安全，聲言反對民陣遊行是「無辦法、一定要禁止」，又形容是「做咗一個唔想做嘅決定」。

民陣今（29日）表示，收到警方反對通知書，反對周六的831遊行及集會。（梁鵬威攝）

2014年，全國人大常委會（人大）就特首選舉及立法會選舉辦法「落閘」，明言將以1,200人選委會選特首，且不實行公民提名及政黨提名等限制，成為當年雨傘運動的導火線。民陣欲於本周六舉行「人大8.31落閘五周年」的集會及遊行，並重申五大訴求，惟遭警方發反對通知書。

指揮官​：做咗一個唔想做嘅決定

港島總區指揮官郭柏聰下午於警方例行記者會解釋，基於風險評估及公共秩序，以及保護他人權利及自由的考慮而發出反對通知書，強調並非草率決定。他列舉近日有示威者堵路、破壞個別店舖的行為，形容這些人是「暴力示威者」，指他們已混入和平示威及公眾活動之中，會危害無辜市民的安全，郭又質問「破壞行為同追求嘅訴求有咩關係？」

警方：民陣活動「差不多每次都會被騎劫」

有傳媒問及，警方羅列的暴力行為並非民陣要求示威者去參與，何以禁止集會，郭柏聰稱，留意到民陣近日舉行的活動，「主辦單位差不多每次都會被騎劫」，並發生大規模的暴力事件衝擊，而上周在荃灣及九龍灣的暴力愈演愈烈，警方認為有需要禁止此公眾遊行及集會，以免倒頭來令更多市民受傷。

港島總區指揮官郭柏聰（孔繁栩攝）

831何解是死線？ 警方：因為係暑假終結

郭柏聰透露，近日有收集情報，得知網上很多人吹噓「831係死線」、「唔好排斥犧牲嘅可能性」，郭認為因為是暑假終結，新學期即將開始，所以這一天是示威者的「死線」。他稱當日會留意情況，若有違法行為警方會適時介入，他又提醒市民若出席被警方反對的活動或屬「參與未經批准的集結 」，呼籲市民應與暴力示威者劃清界線。

是否封港鐵站？ 警方：港鐵自己的決定

被問到本周六會否如早前般，一旦有公眾活動便關閉港鐵沿線車站，郭柏聰回應指，過去與今次一樣，若港鐵決定關閉車站，「其實係地鐵（港鐵）自己的決定」，他續指，警方每次均會與港鐵開會溝通，並就公眾安全給予意見，但最終仍是由港鐵決定。不論港鐵的決定如何，警方均會配合港鐵工作。

翻查資料，港鐵公司過往公布列車不停個別車站、或安排特別列車的公告時，均列明是「應警方要求」，惟在上周六（24日）封觀塘線多個車站時，港鐵公司僅稱是「有公眾活動舉行，為審慎起見」而封站。