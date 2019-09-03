【中秋金多寶】六合彩8000萬頭獎下周二攪珠　34年最旺門號碼揭盅

六合彩中秋金多寶攪珠會在下周二（10日）晚上9時半舉行，該期攪珠將有6000萬元金多寶，香港賽馬會估計頭獎基金有機會高達8000萬元，馬會將於今日(3日)中午起接受投注。 中秋金多寶是六合彩第一個「節日金多寶」，首次舉行攪珠是1985年10月1日。當年由11位幸運兒瓜分頭獎，各贏取180多萬元彩金。馬會表示，在歷來34次的中秋金多寶攪珠中，7號被攪出10次，是中秋金多寶最旺門號碼；15號則被攪出9次居第二位；而40號攪出8次位列第三位。

六合彩中秋金多寶攪珠連續22年攪出「4」字頭號碼，相信不少買自選號碼的市民會參有關攤路。(資料圖片)

連續22年攪出「4」字頭號碼

自1997年起，中秋金多寶每次均攪出「4」字頭號碼，其中去年更攪出40、41及46號三個「4」字頭號碼。

此外，2019年為己亥豬年，馬會指過去兩次的豬年中秋金多寶攪珠，均攪出17號，而這個號碼在去年中秋金多寶攪珠亦有攪出。

2009年至2018年中秋金多寶攪珠號碼 日期 特別號碼 20/9/2018 5 6 17 26 40 41 46 28/9/2017 7 18 24 26 39 45 44 13/9/2016 1 13 19 21 38 49 23 22/9/2015 2 11 12 25 36 43 10 4/9/2014 11 14 34 36 43 46 1 19/9/2013 3 15 18 26 45 49 41 18/9/2012 15 26 27 38 42 43 39 13/9/2011 11 13 16 19 28 46 22 21/9/2010 10 13 23 35 36 48 47 29/9/2009 1 5 15 33 40 48 21 資料來源：香港賽馬會

中秋金多寶六合彩彩票將於今日於各投注站、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及互動投注服務，包括網上投注服務「投注區」www.hkjcmarksix.com、流動投注服務及「電訊至尊」投注app發售，截止售票時間為攪珠日（9月10日）晚上9時15分。