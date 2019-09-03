【中秋金多寶】六合彩8000萬頭獎下周二攪珠　34年最旺門號碼揭盅

撰文：黃偉超
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六合彩中秋金多寶攪珠會在下周二（10日）晚上9時半舉行，該期攪珠將有6000萬元金多寶，香港賽馬會估計頭獎基金有機會高達8000萬元，馬會將於今日(3日)中午起接受投注。
中秋金多寶是六合彩第一個「節日金多寶」，首次舉行攪珠是1985年10月1日。當年由11位幸運兒瓜分頭獎，各贏取180多萬元彩金。馬會表示，在歷來34次的中秋金多寶攪珠中，7號被攪出10次，是中秋金多寶最旺門號碼；15號則被攪出9次居第二位；而40號攪出8次位列第三位。
六合彩中秋金多寶攪珠連續22年攪出「4」字頭號碼，相信不少買自選號碼的市民會參有關攤路。(資料圖片)
連續22年攪出「4」字頭號碼
自1997年起，中秋金多寶每次均攪出「4」字頭號碼，其中去年更攪出40、41及46號三個「4」字頭號碼。
此外，2019年為己亥豬年，馬會指過去兩次的豬年中秋金多寶攪珠，均攪出17號，而這個號碼在去年中秋金多寶攪珠亦有攪出。
2009年至2018年中秋金多寶攪珠號碼
|日期
|特別號碼
|20/9/2018
|5
|6
|17
|26
|40
|41
|46
|28/9/2017
|7
|18
|24
|26
|39
|45
|44
|13/9/2016
|1
|13
|19
|21
|38
|49
|23
|22/9/2015
|2
|11
|12
|25
|36
|43
|10
|4/9/2014
|11
|14
|34
|36
|43
|46
|1
|19/9/2013
|3
|15
|18
|26
|45
|49
|41
|18/9/2012
|15
|26
|27
|38
|42
|43
|39
|13/9/2011
|11
|13
|16
|19
|28
|46
|22
|21/9/2010
|10
|13
|23
|35
|36
|48
|47
|29/9/2009
|1
|5
|15
|33
|40
|48
|21
資料來源：香港賽馬會
中秋金多寶六合彩彩票將於今日於各投注站、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及互動投注服務，包括網上投注服務「投注區」www.hkjcmarksix.com、流動投注服務及「電訊至尊」投注app發售，截止售票時間為攪珠日（9月10日）晚上9時15分。