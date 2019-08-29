【不小心過馬路案】審訊第90天終結案　何官稱要翻閱紀錄10月判

暫委特委裁判官何麗明，在東區法院審理一宗不小心過馬路案審訊一年未結案，早前高等在被告的一項司法覆核申請中，下令何官要聽取結案陳辭及盡快處理案件。案件今（29日）終於重開並進入審訊的第90天，律師開始作結案陳詞，惟辯方提及案件相關的法律理據時，又受到何官多番質疑，指辯方引述證據不準確，更指辯方幼稚（childish），雙方在爭拗下亦花上一天的審訊時間，最後終完成陳詞階段，何官稱需時翻閱相關紀錄，把案件押後至10月14日裁決。

女被告為Thapa Kamala，被控不小心過馬路。案件於去年9月開審，控方傳召3名證人，包括1名專家證人，就案發地點的閉路電視片段作供。而控方於去年12月舉證完畢後，辯方傳召6名辯方證人。

應由誰證明是否超越中線有爭拗

辯方今結案陳詞指，事發時被告並沒有踏出中線，而肇事的士已駛過撞到被告，故她的行為不構成疏忽，她並未有危害自身安全，惟辯方陳詞期間，何官仍多番提出質疑，不解為何控方有責任要證明被告當時有否超越中線，何官反駁辯方所引述的證供不準確，又曾指辯方「childish（幼稚）」。

被告曾就不再傳召證人提覆核

辯方於7月3日續審時，決定不再傳召其中一名辯方證人，惟何官要求辯方繼續傳召該證人作供，被告不滿何官決定，提出司法覆核。

高院法官本月16日頒下裁決，指本案只是一宗交通意外案件，案情簡單直接，可用數小時或數天審理，但至今已花費了89天。法官認為是浪費法庭資源，惟強調非要指責任何人。法官最終撤銷何官要求辯方繼續傳召該證人的決定，並頒令何官需聽取不小心過馬路案件的結案陳詞，不可再有延誤。

案件編號：ESS39884/2016