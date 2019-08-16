【不小心過馬路案】89天未審結　高院促原審官何麗明聽結案陳詞

東區法院暫委特委女裁判官何麗明審理一宗不小心過馬路案件，不但花費89天仍未審結案件，更下令辯方要其證人繼續作供。該案被告申請司法覆核，要求推翻何官的決定。而高院法官今(16日)撤銷何官的決定，並頒令何官需盡快聽取不小心過馬路案件的結案陳詞。法官並指，引發訟訴的不小心過馬路案件簡單直接，但審訊至今已花了89天，認為是浪費法庭資源。

代表申請人的大律師梁耀祥，曾在該不小心過馬路案與涉案暫委裁判官何麗明交過手。(朱棨新攝)

申請人為Thapa Kamala，答辯人為律政司司長。是次不小心過馬路案件於去年9月開審，控方傳召3名證人，包括1名專家證人，就案發地點的閉路電視片段作供。而控方於去年12月舉證完畢後，辯方傳召6名辯方證人。

裁判官要求再傳證人

辯方於本年6月27日，傳召第6名辯方證人余世昌（譯音），反駁控方專家證人的作供。惟余於6月27和28日內未完成其作供，而他於7月的第一個星期未能抽空作供。辯方遂於7月3日續審時，決定不再傳召余，控方則不反對，惟何官要求辯方繼續傳召余作供。經過數天的討論後，何官於同月10日下令，辯方需繼續傳召余作供。

而該案被告就此申請司法覆核，質疑何官是否有此權力作此頒令，以及指何官的決定是不合理。

暫委特委裁判官何麗明，被指下令辯方證人繼續作供，遭被告入稟要求司法覆核。（資料圖片）

高院官認為何官決定不合理

而高院法官今接納這兩項理據，並指即使不再傳召余繼續作供，也不會對控方和辯方不公平。法官續指，舉證責任在控方身上，而非在辯方身上，認為何官要求辯方繼續傳召余，屬不合理。

強調一般不會干擾正審理案件

法官又指，除例外情況下，法庭一般不會干預正在審理的案件。惟法官認為是次是例外情況，並解釋涉案只是一宗交通意外案件，案情簡單直接，可用數小時或數天審理，但至今已花費了89天。法官認為是浪費法庭資源，惟強調非要指責任何人。

法官最終撤銷何官要求辯方繼續傳召余的決定，並頒令何官需聽取不小心過馬路案件的結案陳詞，不可再有延誤。

案件編號：HCAL1961/2019