【逃犯條例】曾稱醫護聯絡被捕人家屬或涉刑責　醫管局捱轟撤指引

醫院管理局早前向醫護人員發出指引，當中有一項列明，由於警方可限制被拘留人士的對外通訊，若醫護人員在聯絡病人家人前未得警方同意「可能要負上刑責」。該指引備受醫護質疑沒有法律根據，有員工直斥當局有恫嚇之意。 醫管局質素及安全總監鍾健禮近日向員工發信，坦承引起大家疑慮，他就所引致的誤解向大家衷心致歉，並決定移除上述條文重新檢視，當局又增設網上表格供有疑問的員工反映意見。

醫管局小錦囊的第三項被撤回。（醫管局指引截圖）

由反修例引發的示威活動未止，陸續有示威中受傷人士被捕，他們在醫院內的私隱成為社會的聚焦點之一。

醫管局上周五（23日）向醫護發出名為「處理『被警方拘留病人』小錦囊」，以問與答方式講解醫護應對被捕病人的做法。當中有一項指，被拘留病人在醫院屬被警方羈押，警方有權限制其對外通訊，指引列明「醫護人員若未得警察同意下致電家人，有可能要負上刑事責任」。指引稱，若有臨床需要聯絡家屬，醫護應向警方提出要求，而若屬「緊急救援」，醫護可即時聯絡家人，之後需紀錄通話內容、致電原因及不致電的後果。

醫管局增設的網上平台。

質素及安全總監鍾健禮向員工發信致歉

「小錦囊」一出即引起醫護人員的迴響，有醫護強調治療病人是醫護責任，毋須警方批准，又質疑當局所指的刑責有誤導性，因為醫護只會告知家屬有關病人臨床的情況。

醫管局質素及安全總監鍾健禮本周向員工發信，內容透露收到同事的意見及查詢，就上述「刑責」的問題「過於概括」，亦未能涵蓋前線同事面對的真實情境，最終反而引起大家更多疑慮，他就所引致的誤解向大家衷心致歉。 為免引致更大的誤解，鍾健禮稱決定移除該問答資料並重新檢視。

他又透露醫管局增設一個即時的溝通平台，若同事處理被拘留病人遇上問題，可向上級反映或透過該網上平台提交疑問。 該平台是一張供人填寫的Google Form網上表格，網站列明可供同事提交疑問，亦可留下聯絡方法以便當局回覆。