【逃犯條例】聯絡羈留病人家屬需警批？黃碧雲批醫管局指引違法

警員剝削羈留病人權益醜聞頻傳，外界更擔憂反修例浪潮期間，被捕示威者有同類遭遇情況普遍。醫管局被揭透過電郵向醫護人員發出指引，指當醫護因臨床需要聯絡羈留病人家人時，應先獲得警方同意，否則可能會負上刑責。 立法會議員民主黨黃碧雲回應事件時表示，按照警方向被捕人士發出的通知書和人權法保障，被羈留人士有權致電聯絡律師和親友，醫管局指引卻指醫護人員協助病人聯絡家人會負刑責，她質疑有關的指引是誤導，甚至違反相關的法律規定。她又指出，醫管局需捍衛病人權益，以病人救治為最高考慮，不能任由警方無理干預醫護專業決定，及放任警方在醫院內執勤時為所欲為，權力不受限制。

多名警員涉嫌在北區醫院獨立病房對一名醉酒老翁行使私刑，被控以襲擊致造成身體傷害，或串謀作出此罪，喚起各界對羈留病人權益的關注。（資料圖片）

黃碧雲指，醫管局指引令人有很多疑問，與常人一般對法律的理解有出入。她指，警方的通知書已列明，被羈留人士有權致電聯絡律師和親友，故醫管局的指引，違反了對人權法的理解，也不符合警方所認可的被羈留人士權益。

她解釋，除非聯絡家人會影響案件調查和司法程序，否則被羈留人士有權接觸家人和律師，如非有合理理由，而禁止羈留人士行使權利，警方有濫用警權之嫌。

她認為，醫管局的指引是誤導了前線的員工，「如因臨床需求而需聯絡家屬，為何需要警方同意？」她指，醫管局指引形容將「詢問家人病歷、藥物敏感等資料的的專業決定權，拱手相交給警方決定，整件事匪夷所思。」

黃又批評，醫管局今次發出的指引混亂，涉嫌干預醫護人員需作出的專業判斷，造成警方可能阻礙醫管局救治工作，是「完全不能接受」，她已聯絡醫管局，要求撤回指引，並促請對方尋求法律意見，釐清指引內列出的做法，是否違反法律賦予被羈留人士的權利。