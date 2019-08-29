【跨部門記者會】楊潤雄重申以｢不知道｣回應學生　可減教師壓力

反修例風波未止，校園亦受波及。教育局早前向學校提供的一份文件提及，教師可用｢不知道｣等字眼，回應學生對當前局勢的疑問，結果建議受到不少批評。教育局局長楊潤雄今日﹙29日﹚出席跨部門記者會時重申，該建議是因應教師處理情緒提出，以減低他們的壓力。 另外，昨日﹙28日﹚《人民日報》海外版評論文章提到，通識及國民教育出現制度性問題。楊潤雄表示，近期確收到不少意見，認為通識科有問題，政府未來有責任向公眾重新解釋通識科，之後再檢視課程架構是否需要改動。

教育局早前公佈新推行的教育措施，其開學指引提到，老師或不知道要用甚麼字眼解釋社會當前的狀況，遇到難以解答的問題時，教師可表示「不知道」或「自己也不理解」。(教育局指引截圖)

教育局本月向學校提供《2019/20學年新推行的教育措施》及附錄，當中提及「教師可能不知道用什麼字眼向學生解釋社會當前的狀況。遇到難以解答的問題時，教師可以表示『不知道』或『自己也不理解』」，有關建議引來不少批評。

楊潤雄今日﹙29日﹚在跨部門記者會表示，文件的建議是因應教師處理情緒而提出，考慮到老師面對社會正發展中的問題時，未必知道或掌握資料，故希望建議可減低老師給予自己的壓力。至於教學上的處理方法，他提議老師可與學生一同找資料、討論，及向他人請教。

楊潤雄出席跨部門記者會。（張浩維攝）

楊潤雄：局方未來有責任向大眾重新解釋通識科

另外，昨日《人民日報》海外版的評論文章提到，通識及國民教育有制度性的問題，認為特區政府應「對通識課程和國民教育糾偏補缺，從機制設置上避免政治黑手伸進校園」。楊潤雄表示，近日收到不少意見，認為該科出現問題。他認為，社會對通識科有疑惑，局方未來有責任向大眾重新解釋通識科，並會檢視該科內容及架構，了解是否需要改動，以配合社會發展。

楊潤雄續指，如涉及課程變動，應交由課程發展議會的教育專家作出專業討論。至於國民教育，他指歷史、常識科等已包含國民教育，可加深學生對國家與國情理解；現時亦有內地交流計劃，令學生可親身與內地學生交流，培養國家認同感等。他表示，香港作為國家一部份，國民教育工作會繼續，不會因現時社會狀況而停止。