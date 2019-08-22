【逃犯條例】教育局：將開學指引視為呼籲老師說謊是斷章取義

教育局早前公佈新推行的教育措施，其開學指引提到，老師或不知道要用甚麼字眼解釋社會當前的狀況，遇到難以解答的問題時，教師可表示「不知道」或「自己也不理解」。 教育局今日（22日）發表聲明，稱有評論指出，其指引是公然呼籲老師說謊或避答爭議性問題，是「斷章取義」、「全屬曲解」。局方強調，該指引並非教學指引，指引亦是根據心理學家意見，建議老師不需覺得自己有責任去為目前所發生的事情提供答案，以免為自己增添壓力。 局方呼籲，個別團體或人士切勿把照顧情緒的指引，故意曲解為教育局公然呼籲老師說謊，否則照顧老師或學生的情緒「完全沒有建設性」。

教育局的開學指引提到，老師或不知道要用甚麼字眼解釋社會當前的狀況，遇到難以解答的問題時，教師可表示「不知道」或「自己也不理解」。（資料圖片）

局方發言人說，社會事件或會影響學生及教師的情緒。教育局為此整合資源，就照顧教師及學生情緒方面提供指引，有關建議是該指引在幫助學生疏導情緒的其中一點。

教師應先照顧自己 以中立態度分析事件

發言人又指，該指引是根據心理學家的專業意見，建議老師不需要覺得自己有責任去為目前所發生的事情提供答案，以免為自己增添壓力，並避免對未經證實的事情作揣測而引致不安。

發言人說，教師應先照顧自己、梳理自己的思緒，以及提醒自己以中立和客觀的態度，從不同角度去分析事件。

指引並非教學指引

發言人強調，該指引並非教學指引，相信教師在討論爭議性議題時，會考慮適合學生的學習發展階段的方法，培養學生理性和客觀的分析和歸納能力，以和平、理性、互相尊重的方式表達意見。