【機場禁制令】網民號召周日機場消費觀光　機管局：禁干擾使用

反修例風波持續，有網民號召港人於本周日（9月1日）下午1時起，自發前往香港國際機場及附近可進入範圍內「消費觀光」或享受周末活動，兼夾道歡迎和恭送旅客，同時聲援被打壓人士。 在機場臨時禁制令下，發起代表稱已檢視相關風險，認為市民乘坐公共交通工具到場及行街並無抵觸，又指機場等同本港「心臟」，是別無他法下的最後一着，倘港府繼續漠視民意，及拒回應五大訴求，不排除將行動升級。

網民號召周日機場消費觀光，但機管局指機場禁制令禁止干擾機常正常使用。（受訪者提供圖片）

▼813機場集會衝突▼

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行動召集人指，活動並非刻意堵塞機場島，但會透過鼓勵市民乘搭前往機場的交通工具，進行機場「壓力測試」，暫定為期兩日，強調是以合法行動向政府施壓，亦以不衝擊、不被捕、不受傷三大原則為依歸。

他又提到，不少人就「壓力測試」提出意見，包括可於大嶼山一天遊，又可踩單車、游車河、行山、野餐等。雖然法庭禁制令適用於前往機場的去路，但代表相信市民享受周末活動時，倘途經機場，本身亦與禁制令並無相抵。代表又稱，相信今次機場壓力測試不會帶來負面形象。

代表續稱，機場是本港經濟重要命脈，過去不少官員已重申其重要性，及警告機場關閉的嚴重性。經歷多場大型示威，港府仍無動於衷，遂不得已發起機場「壓力測試」，引起國際關注。無法估計參與人數，又指人數多寡已非重點，「即使幾多百萬人上街，林鄭政府都唔會回應」，但期望大批市民響應，共同進退，「背水一戰」。



有網民呼籲港人於周日響應號召，前往機場及附近範圍「享受星期天」。(活動發起人提供)

機場管理局早前獲法院延長臨時禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用，拒絕遵守或需負刑責。有網民於上周六（24日)發起「和你塞」行動，機管局發稿指，阻塞往來機場的道路，或已違反禁制令。代表則強調，是次並非「和你塞」後續行動，又指倘相關活動違令，「咁將來市民坐公共交通工具同行街都係犯法行為」。