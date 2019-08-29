【機場集會】陳國強前議助被捕　據指涉襲警　警搜議辦三分鐘

本土派沙田區議員陳國強前議員助理、馬鞍山市中心社區主任邱文勁今早（29日）被警察拘捕，據了解他涉嫌在本月13日在機場集會中襲警。三名商業罪案調查科探員今午四時許帶同邱文勁和法庭搜查令，到陳國強位於馬鞍山的議辦搜證，約三分鐘後離開，沒有帶走任何物品。 《香港01》正就案件向警方公共關係科查詢。

沙田區議員陳國強前議員助理、馬鞍山市中心社區主任邱文勁今早被捕，警方隨後到陳國強位於馬鞍山的議辦搜證。（吳倬安攝）

陳國強表示，警方今天早上11時在邱文勁位於旺角寓所將邱拘捕，並搜查其寓所，其後將他帶到旺角警署，暫未知警方以甚麼罪名將他拘捕。據了解他涉嫌本月13日在機場集會中襲警。

三名商業罪案調查科探員今午4時45分帶同邱文勁及法庭搜查令，到陳國強位於馬鞍山福安花園的議員辦事處搜查。陳國強向警員表示，邱文勁在六月底已經離職，區議會亦有文件紀錄，邱現在僅屬議辦其中一名義工，又指其議辦有30名義工，質疑若每次有義工被捕，警方亦派員搜查其議辦，「咁我咪好唔得閒？」

警員則表示：「只係阻你一陣，來回只是兩分鐘」，多謝陳國強合作。警方在4時45分到場，4時48分離開，過程僅三分鐘，沒有檢走任何物品。

《香港01》正就案件向警方公共關係科查詢。