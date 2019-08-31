【8.31遊行】連登討論區手機App早上一度「死機」　稱受DDoS攻擊

反對修訂《逃犯條例》激發示威浪潮，不少人更透過網上平台動員及組織行動。網上討論區「連登」今日（31日）一度未能成功連上，於早上約8時手機程式App版本顯示為網絡連接失敗，而網頁版雖然能成功連線，但網速較慢。 「連登」facebook專頁及網站亦發布消息，指伺服器受到攻擊：「由今早起我們的伺服器正在承受前所未見的大型 DDoS 攻擊。目前我們正採取緊急措施中，用戶如無法正常使用 App，請嘗試使用手機網頁版。」約於早上10時50分，「連登」的手機應用程式App版本「復活」，能夠如常運作。

於早上約8時，有網民報稱未能成功連上「連登討論區」。「連登」的手機應用程式App版本彈出寫有「網絡連接失敗」的視窗，要求用戶檢查網絡或稍後重試；而網頁版雖仍能成功連接，但網速較慢，有網民稱網頁版同樣間中出現連接問題。記者在上午8時許開始至9時半嘗試登入「連登」App，亦未能成功；而「連登」網頁版則間歇性無法登入留言頁面，其後網頁又恢復正常。

稱早上受惡意攻擊 近11時App版本終可登入

「連登」網頁及facebook專頁在上午9時半左右發文稱，「由今早起我們的伺服器正在承受前所未見的大型 DDoS 攻擊。目前我們正採取緊急措施中，用戶如無法正常使用 App，請嘗試使用手機網頁版。」該網站指，會持續留意伺服器情況及盡快使服務回復正常。約於早上10時50分，「連登」的手機應用程式App版本「復活」，能夠如常運作。

過往不少網民於連登討論區上動員參與遊行活動，因應今日同樣有網民自發進行反修例行動，有網民於討論區上呼籲改用其他網上討論區，甚至要求討論區開設Twitter官方帳戶。

連登facebook專頁發帖指，受到惡意攻擊。