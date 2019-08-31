【8.31遊行】程介明：不要求教師中立　但需尊重不同政見

政府提出修訂《逃犯條例》引起的風波持續，雖然教協曾強調中學生罷課並不合適、教聯亦表明反對罷課，但大專及中學界計劃於下周開學日發起罷課。香港大學教育學院榮休教授程介明認為，學校不是政治戰場，學校裡亦沒有政治訴求的對象，故學校的責任不在於解決政治紛爭，而是對學生未來有更長遠的使命。他認為學校沒義務、權利對政治表態，應讓不同政見、不同政治立場平靜共存，「在暴亂的大環境之中，學校成為一片可以自由呼吸的綠洲。」

政府提出修訂《逃犯條例》引發連場示威，一班中學生上周四（22日）下午於中環愛丁堡廣場舉行集會，呼籲學界響應於9月罷課，要求政府撤回《逃犯條例》修訂方案。（資料圖片）

「學校應成為可自由呼吸綠洲」

程介明在港台節目《香港家書》中表示，沒能力改變社會撕裂的大環境，但校長和教師可以塑造學校的小環境。他說，假如他是校長，他不會要求老師中立，亦不會維護或譴責任何一方，而是期望教師尊重不同的政見，讓學校成為一個擺脫仇恨，包容共融、「和而不同」的環境，「期望在暴亂的大環境之中，學校成為一片可以自由呼吸的綠洲」，包括提倡互愛、包容，相信事實及和平，尊重分歧、擺脫仇恨、譴責捏造，反對暴力。

應告知校友及政客 學校不是政治場所

程介明又說，若有學生提出罷課，建議學校與他們詳細解釋，學校不是他們滿足訴求的場所，也要尊重其他意見不同的師生，「就是因為社會不穩定，學校更加要給同學一個相對平靜的地方，希望他們明白，學校沒有任何『鎮壓』的意圖，只要遵從校規，他們有自己的自由。」

至於若有家長、校友、政客，登門要求學校依從某種政治立場，甚至從事某種政治活動？他稱，不會與之對抗，反會耐心告訴對方，學校不是一個政治場所，「學校沒有政治表態的義務，也沒有政治表態的權利。」他又認為，社會上雖有「違法合理」的說法，但他重申不傷害別人，不作沒意義、沒目的的破壞，仍是法治的最低底線。