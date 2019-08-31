【831遊行】政總特首辦圍水馬陣　添美道龍和道鐵欄被拆除

逃犯條例修訂引發連場示威活動，民陣早前申請今日（31日）舉行的8.31再集結集會及遊行，遭警方否決，其後上訴失敗，遂宣布取消活動，惟仍有不少網民發起「行街」及宗教遊行等活動，警方在記者會亦稱今日為相對高危日子。警方今日嚴陣以待，除了以大型水馬陣包圍中聯辦、警總及水街一帶外，亦派出約3,000名警員駐守中西環，嚴防衝擊。此外，政府總部及特首辦亦被2米高的水馬包圍。

添華道一帶亦被水馬陣圍封。 （陳康智攝）

雖然民陣取消今日活動，惟不少網民自發發起「行街」及宗教遊行等活動，警方遂嚴陣以待，今早以大型水馬陣包圍中聯辦、警總及水街一帶，其後亦包圍政總及特首辦，令中西環一帶頓變「水馬圍城」。至於添美道及龍和道，馬路鐵欄全被拆除，並以橙色膠帶圍封。警方亦於東區走廊設置路障，告士打道目前一線行車，灣仔區交通擠塞。此外，警方在奧運站對出亦有設置路障，並搜查部分駛經車輛。

今早港鐵已就大型公眾活動封閉西營盤站，中午12時44分，運輸署表示，多輛巴士路線需縮短路線或改道，而介乎山道及港澳碼頭之間來回線的電車服務暫停。西九龍公路往西區海底隧道方向近南昌港鐵站的交通繁忙；因道路狀況，港島西隧（香港方向）至石塘咀出口、介乎水街及西邊街的一段干諾道西來回方向暫時封閉，受影響巴士路線須改道行駛。警方將視乎現場路面情況實施及調配封路、交通管制及改道措施，駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。