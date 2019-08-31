【8.31遊行】港鐵封西營盤站　居民斥為保護中聯辦　礙西環人出入

反修例風波持續，市民今日（31日）發起港島區遊行，擬於下午中環遮打花園集合遊行至中聯辦，促請政府回應反修例五大訴求及撤回2014年人大定下的831框架。港鐵於今早10時許宣布，因港島區下午可能有公眾活動，西營盤站在下午1時半起封站，該站的列車服務暫停。 有西營盤居民批評封站令他們出入不便，亦有大批在附近上班的市民提早於下午1時前下班，趕尾班車離開西營盤。

港鐵西營盤站於今日下午1時47分已落閘關閉，列車亦不會停該站。（李恩慈攝）

民陣原定今日發起「人大831落閘五週年」港島區大遊行，計劃於下午2時半在中環遮打花園集合，3時起步遊行至中聯辦，促請政府回應反修例五大訴求及撤回2014年人大定下的831框架。但警方不批准是次遊行，民陣召集人岑子杰前日宣布遊行取消。

港鐵因港島區可能有公眾活動，於今日早上10時宣布調整港島線列車服務。由下午1時半起，西營盤站關閉，列車亦不會在該站服務。港鐵呼籲乘客盡早計劃行程及使用其他交通工具。

有港鐵職員在西營盤站出入口張貼關站告示。（李恩慈攝）

中午起西營盤站大部分店舖陸續關閘

下午約12時半開始，西營盤港鐵站內大部分店舖陸續關閘。有食品店職員稱，今早收到公司指引於下午一時關店，而港鐵及警方未有就西營盤站內店舖安排作出指引。

下午1時開始，西營盤站內人流比平日多，大批市民於般咸道及第一街出入口進入站內，未有出現大量黑衣人。

居民葉先生：示威者唔會燒到嚟呢邊

西營盤區居民陳先生指，港鐵封站安排使他提早結束今日行程，於下午1時前回家，避免封站後轉乘其他交通工具會遇上人潮。他批評安排令附近居民非常不便。至於被問及是否會參加下午的遊行，他表示需視乎交通情況再決定。

另一位居民葉先生相信西營盤並非遊行主要目的地，稱「示威者唔會燒到嚟呢邊」，直斥港鐵封西營盤站全為保護中聯辦，卻影響西環居民出入，使市民日程盡失預算，批評港鐵做法多此一舉。

西營盤現下班人潮



據記者現場觀察，部分經般咸道進入西營盤站的人為提早下班人士。在西營盤上班的陸小姐指，公司讓她提早於中午12時許下班，估計大部分附近公司也會作類似安排。她指，由於港鐵於數小時前已公布封站，故未有為她帶來太大不便。