【8.31遊行】身穿黑衫市民SOGO外高呼五大訴求　軒尼詩道癱瘓

今日是人大頒布「8．31方案」5周年，民陣原定發起遊行，由中環遮打花園遊行至中聯辦，但因被警方反對而取消。有網民發起今日由銅鑼灣步行至遮打花園。下午約2時，有過百名身穿黑衣及口罩的市民在SOGO崇光百貨門外東角道一帶站立，高呼「五大訴求、缺一不可」、「沒有暴徒，只有暴政」、「香港加油」、「黑警還眼」等。 人潮愈來愈多，雨也在約2時50分，聚集人士步出軒尼詩道「過路」，現場交通受阻。在約3時，有在場人士高呼「去金鐘」，現場人士開始沿軒尼詩道向西前行。 警方於下午約3時指表示，示威者佔據銅鑼灣軒尼詩道行車線，設置路障堵塞馬路，造成交通嚴重阻塞，指他們正參與未經批准的集結，屬違法行為，呼籲示威者盡快離開。現場交通受到影響，提醒駕駛人士留意最新交通情況。

下午2時左右，身穿黑衣及口罩的市民在SOGO外東角道一帶站立，高呼「五大訴求、缺一不可」口號，佔領軒尼詩道。（胡家欣攝）

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90後SOGO門外派發政治訴求貼紙

場一名身穿黑衫的陳先生（化名）在SOGO門外派發四款印有政治訴求的貼紙，現場有不少市民圍著索取，有街坊甚至自發捐錢。他笑說：「真係唔識搞，免費㗎，唔好捐錢。」90後的他表示，全是自資印製，花費不多，但裁剪最花心機，「晚晚自己一個剪。」他直言，派貼紙沒有太多理由，只是希望多走一步，將心聲傳送給更多人。他早前已在荃灣及太古派發過。

昨日被警方以涉及煽惑罪拘捕的眾志秘書長黃之峰，今日下午2時出現在SOGO門外接受外媒訪問。他表示，今早在金鐘立法會工作，下午則相約多個傳媒訪問。他今日會到灣仔及港島不同地方，稱作為港島居民，在這區出沒十分正常。他批評政府現時製造寒蟬效應，「係咪淪落到市民係街上叫口號都要阻撓？」