【8.31遊行】灣仔站月台幕門被破壞　港鐵強烈譴責惡意行為

反修例風波爭議持續，民陣原訂今日（31） 下午發起遊行，由中環遮打花園步行至中聯辦，終遭警方反對遂宣布取消，但大批穿着黑衣的市民今日仍在港島區遊行。 港鐵表示，灣仔站2號月台在下午約4時55分，一道月台幕門遭人以金屬硬物撞毀，並將雜物拋入路軌，港島線往堅尼地城方向列車服務一度暫停。由於該幕門有待修理，列車服務現時需以慢速行駛該路段。

灣仔站2號月台一道幕門遭惡意破壞，有雪糕筒及疑似欄杆扔落路軌範圍內。（港鐵提供）

疑有人用街外欄桿撞毀玻璃幕門

港鐵今早宣布，因應港島區下午或有公眾活動，故暫停港島線西營盤站列車服務並封閉該站。至下午5時許，港鐵表示，灣仔站2號月台在下午4時55分左右，一道月台幕門被惡意破壞，遭人用金屬硬物（懷疑為街外欄桿）撞毀，且將雜物拋入路軌範圍內。港島線往堅尼地城方向列車服務一度暫停，港鐵在5時05分完成路軌範圍清理工作。

但港鐵表示，由於該幕門仍有待修理，基於安全考慮，列車服務現時需以慢速駛經該路段，同時加派職員在月台協助乘客。

灣仔站2號月台一道幕門遭破壞，該幕門玻璃破碎，現時列車服務須以慢速行經該路段。（港鐵提供）

+ 2

港鐵已報警 禁制令生效

港鐵對於此等不負責任、有可能嚴重影響列車安全運作的惡意行為，予以強烈譴責。同時又指，已就事件報警，警方亦已到場調查，港鐵將嚴肅處理。

港鐵於本月23日向高等法院入稟申請臨時禁制令獲批，且昨日（30日）再次申請延長申制令獲批，直令審訊或另作命令。經修訂的禁制令，涉禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾鐵路網絡(重鐵及輕鐵)車站及列車，以及高速鐵路香港西九龍站的正常使用、損壞任何財產或列車；以及在任何港鐵站內使用任何威脅的語言、鬧事或行為不檢，以及在禁制令中列明的情況下，妨礙或干擾任何港鐵職員。