【8.31遊行】港鐵嚴厲譴責攻擊　9月1日至少四個車站或未能重開

昨日（8月31日 ）是人大就普選行政長官「831決定」五周年，修訂《逃犯條例》爭議持續近三個月仍未平息。警方反對813的所有集會遊行，不過示威衝突依然遍地開花，多個港鐵站被破壞，包括深夜11時多，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，期間在車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，多人流血受傷。港鐵先後暫停了觀塘線、荃灣線、港島線、南港島線及將軍澳線的列車服務。 港鐵嚴厲譴責惡意攻擊車站，表示需要維修和檢查，個別車站未必可以在9月1日早上重開。據了解，至少四個車站未能重開。

▼港鐵向傳媒提供多個車站被破壞的相片▼

+ 3 + 2

太子站衝突 港鐵主動報警

港鐵表示，8月31日港島線、荃灣線及觀塘線多個車站均受到不同程度的破壞，有五條鐵路線被逼停止列車服務。港鐵公司對作出破壞的人士妄顧其他乘客及港鐵職員的安全，並對多個車站的設施肆意破壞予以最嚴厲的譴責。

周六晚10時多，有示威者對旺角站大肆破壞，車站控制室的玻璃窗被嚴重損毀，威脅到車站職員人身安全。為保障乘客及車站職員安全，港鐵安排列車不停旺角站，職員亦即時報警。警方其後進入旺角站執法，由於當時車站情況十分混亂，港鐵透過車站廣播，呼籲乘客離開旺角站。

與此同時，太子站職員亦留意到該站3號月台有一列列車上有乘客衝突，於是報警。鑑於混亂情況持續，職員於是啓動了太子站的疏散程序，其後警方進入車站執法。

+ 8 + 7 + 6

灣仔站月台受破壞 職員按動緊急掣叫停列車駛入

港鐵表示，鑑於多個車站受到破壞，並有蔓延的趨勢，基於安全考慮，先後暫停了觀塘線、荃灣線、港島線、南港島線及將軍澳線的列車服務。港鐵工程人員於收車後檢查車站設施及作出維修，並必須在確保安全營運的情況下，相關車站才可以恢復運作，個別車站未必可以在9月1日今早重開。

另外，周六下午約4時55分，灣仔站2號月台（往堅尼地城方向）一道月台幕門被一群戴口罩的人士惡意破壞，幕門玻璃被撞毀，並有鐵欄及路標（雪糕筒）由月台被拋入路軌範圍內。車站職員發現有關情況時，已即時按動緊急掣阻止列車進入月台，防止該惡意行爲造成嚴重事故。

閉路電視記錄：一群戴口罩人士鐵欄撞擊月台幕門玻璃

受灣仔站事件影響，港島線往堅尼地城站方向列車服務曾一度暫停。昨日下午約5時05分，港鐵人員完成路軌範圍的清理工作，並詳細檢查該處路軌，確保行車安全後恢復行車。由於修理該幕門需時，基於安全考慮，列車經過該路段需以慢速行駛，月台亦有加派職員協助乘客。港鐵職員加強巡邏天后站至上環站來回方向月台，港島線列車亦以慢速進入這些月台，以防範同類破壞事故再發生。

經翻查閉路電視記錄，事發時有一群戴口罩的人士以鐵欄數次撞擊該月台幕門玻璃，隨後將鐵欄及路標（雪糕筒）拋入路軌範圍，然後逃離現場。港鐵公司對於此等不負責任並有可能引致嚴重事故的惡意行為，予以強烈譴責。同時指出危害鐵路安全可能構成嚴重罪行，港鐵會嚴肅處理。

除了上述的惡意破壞行爲，其他車站昨日亦有設施遭塗污、閉路電視鏡頭遭損毀，亦有港鐵職員被滋擾等不當行爲。港鐵對於這些行爲感到憤怒，表示極度遺憾。港鐵已就昨日多個車站的破壞和滋擾事件報警，並會全力配合警方調查。港鐵保留對這些人士追究的權利。