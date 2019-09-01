【831遊行】太子站外現紅黃綠「分流墊」　救護員：有大量傷者　

反修例示威衝突入夜後越演越烈，有示威者在尖沙咀、旺角等多區進行堵路，並進入太子港鐵站。至晚上10時45分左右，多名警察速龍及防暴警察衝入太子站往中環月台及列車，以警棍毆打車廂內示威者，亦有乘客受傷。 在晚上11時左右，救護員在太子站外以三色墊作分流。有救護員向《香港01》記者表示，分流措施是因應附近有大量傷者。

太子站外有救護員在地面鋪上顏色分流墊，以便醫治傷者。有救護員表示，因附近有大量傷者。（吳倬安攝）

反修例示威者晚上在多區快閃堵路，至晚上10時半左右，防暴警察及速龍小隊分別在港鐵太子站及觀塘站內制服示威者。現場消息指，有多名穿黑衫示威者在太子站月台更換衣衫，警方於10時45分來到太子站往中環月台及列車追截示威者，雙方發生打鬥，多人被制服。

至晚上11時左右，在太子港鐵站B1出口、旺角警署外，有至少5至6輛救護車戒備，其中消防處出動流動指揮者。救護員準備以紅、黃、綠分流傷者，有救護員表示，分流措施是因應附近大量傷者才會出動。他們接受訪問時表示，已等待至少25分鐘，至今仍未有傷者從站內出來接受治療，他們稱下一步行動需等待安排。

太子站E出口外大量救護員在預備救護工作，記者現場所見，至少已等候30分鐘，警察才開閘容許救護員入內。港鐵職員向救護員表示，現場有9名傷者。

以往發生大型交通意外，救護員在現場急救時，會把「紅、黃、綠」三色大型膠墊鋪在地面，方便識別傷者傷勢，再按危急程度將傷者分批送院救治。