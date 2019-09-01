馬季開鑼旺財不旺丁　投注額12.88億升2.8%　6.8萬人入場減近9%

新一年度馬季今日(1日)在三號風球高懸下於沙田馬場開鑼，出現旺財不旺丁情況！全日10場賽事總投注額約12.88億元，為歷來開鑼戰第二高總投注額，比去年12.53億元增加3500萬元，上升2.8%。 不過，入場人數卻比去年開鑼日減少，兩個馬場入場人次為68,271人，比去年74,722人減少8.6%。

馬季開鑼儀式上，馬會主席、一眾馬會董事、行政總裁及各騎師合照。 （馬會提供）

應家柏：原本預計投注額跌一成至一成半

馬會行政總裁應家柏在賽後表示，原先預計今日開鑼日投注額會下跌10%至15%，但最終不跌反升，較去年同日增加2.8%，是他事前完全無法預計得到，反映賽馬運動依然是香港市民最喜愛的娛樂項目。

他又稱，馬會匯合彩池（即由海外博彩機構在當地受注本港賽馬，再把投注額匯入香港的彩池）今日投注額比去年同日顯著上升32%，也是令全日總投注額比去年上升的一大因素。

回歸以來首次無官方代表頒發特首盃

天文台今日上午8時40分發出一號戒備信號，並於下午4時20分改發三號強風信號，但沙田馬場下午舉行的10場賽事未受太大影響，全日投注額為12.88億元，僅比2017年開鑼日錄得破紀錄的12.94億元少約600萬元，以近日經濟環境明顯轉差下已屬不俗數字。

然而，受反修例風波持續影響，今年馬季開鑼儀式及特首盃賽頒獎，均只由香港賽馬會主席周永健負責，特首林鄭月娥及其他政府官員均無出席，是1997年回歸後每年均會舉辦特首盃賽事以來，首次無政府官員出席及頒獎。

馬會自回歸來，每年均會在開鑼日舉行特首盃賽事，並由特首擔任開鑼日的主禮嘉賓及特首盃的頒獎嘉賓，過去三任特首董建華、曾蔭權及梁振英縱使不現身馬場，但過去總會由政務司司長代表出席頒獎，又或是2016年由特首夫人頒盃，惟今年卻無此安排。

全日焦點特首盃賽事在第三場舉行，結果由練馬師沈集成訓練、騎師潘頓策騎的「帝豪福星」勝出，賽後由周永健頒發獎盃予該駒馬主黃順源。