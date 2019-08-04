【逃犯條例】馬會員工公開信促取消開鑼日特首盃　馬會稱研究中　

網上流傳一封由一班香港賽馬會員工致香港賽馬會董事局主席周永健及行政總裁應家柏的公開信，信中促請周永健公開要求行政長官林鄭月娥答允民間五大訴求，並且要求馬會取消開鑼日的特首盃賽事，以及取消警員駐守馬場決定。公開信又提出，要求馬會在8月14日前作公開回覆，否則將按章工作，並積極考慮罷工抗議。 馬會發言人今日回覆查詢時表示，證實已收到有關函件，並稱正在研究中。

自回歸以來，香港特區行政長官盃成為每年馬季開鑼的重點賽事，2018年馬季開鑼時特首林鄭月娥亦有出席活動。（資料圖片）

公開信表示，修例引起的危機源於行政長官林鄭月娥的「獨裁丶傲慢」，市民不滿情緒至今未減，而持續示威產生警察嚴重濫用暴力問題。一群馬會員工認為，元朗白衣人無差別攻擊無辜市民一事中，警員沒及時保護市民，而事後特首丶保安局官員以至警務處長均未有徹查，卻對上環示威者控以暴動罪。

他們形容，香港法治及公義受踐踏，政府失去道德操守，而馬會除了博彩機構，更是社會服務及保育工作推動者，亦是慈善機構，員工們促馬會主席公開要求林鄭答允民間五大訴求（包括成立獨立調查委員會、正式宣布撤回《逃犯條例》草案等），以重建社會；同時要求馬會取消警員駐守馬場的規定，改由馬會保安人員自行負責。

證實已收到信件及研究中

另外，他們批評林鄭踐踏公義丶蔑視民意，從未對受傷或自殺者展現應有關懷，反以拖延手法試圖扭轉民意，沒誠意解決矛盾，要求馬會取消開鑼日特首盃賽事。

公開信末段促馬會在本月14日前公開回覆，若有關訴求未獲具體回應，員工們將按章工作，並積極考慮以罷工作嚴正抗議。

馬會發言人證實已收到有關函件，並稱正在研究中。