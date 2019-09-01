【8.31遊行】香港紅十字會今明兩日設熱線　提供心理支援

反修例示威浪潮持續，昨日（8月31日）的示威最後演變成激烈衝突。香港紅十字會表示，因應社會情況，今日（9月1日）及明日（9月2日）會提供心理支援服務，並且呼籲各方保持克制，尊重救援人員及車輛。

▼8.31太子恐怖列車▼

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呼籲優先考慮受影響人士醫療需要

紅十字會指，因應社會情況，本會將於今、明兩日設立心理支援熱線，為市民提供情緒支援，熱線由臨床心理學家及已受訓的心理支援服務義工接聽。本會亦繼續提供心理支援服務「Shall We Talk」，以協助任何受影響人士，強調所有服務使用者的個人資料均會保密。紅十字會表示，對於昨日發生的事件為香港社會帶來的負面影響深感憂慮，將持續關注社會情況，並盡力為有需要人士提供適切援助。

會方強調，在任何情况下，各方應優先考慮受影響人士的醫療需要，所有救援人員及其車輛應受到尊重及保護，任何阻撓人道救援工作的行為並不恰當。紅十字會再次呼籲各方克制，以人道立場尋求解決方法去處理當前問題，避免事件繼續對各方人士造成傷害。

紅十字會提到，在過去兩個多月不斷為在今次社會事件中受影響人士提供急救及心理支援服務，至今服務超過1,700人。會方一直堅守國際紅十字及紅新月運動的基本原則，以救助有需要人士為首要考慮，不因其背景或政治立場影響，亦不參與有關政治、種族、宗教或意識形態的爭論，希望獲得各方信任及接納，讓紅十字會人員在不同情況下均可以持續而有效地向不同背景或政見人士提供人道服務。

香港紅十字會心理支援熱線

熱線：3628 1180（中、英語）

服務時間：9月1日（日），中午十二時至下午六時； 9月2日（一），上午十時至下午六時

香港紅十字會設立熱線，為有需要市民提供心理支援。（資料圖片）

就近期事件所帶來的情緒影響，香港紅十字會臨床心理學家向市民提供以下建議：

市民在經歷或目睹事件後，出現以下狀況都是正常的壓力反應：感到精神緊張、腦海中一直重覆思考有關事件或浮現衝突及傷者畫面等、對人或事感到憤怒、感到沉重的無力感、食慾改變、失眠、失去動力等。一般而言，這些反應會隨著時間而減少；

如受到類似的困擾，可稍事休息，暫停查閱或觀看與事件有關的消息；

多和身邊人傾訴感受、互相支援，保持日常規律及定時作息，均有助減少壓力反應的影響；

然而，當以上的心理反應持續數星期，強烈及嚴重影響日常生活，或出現傷害自己的想法時，便應向專業人士如醫生、社工及臨床心理學家等求助。