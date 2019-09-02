【罷課罷工】中大凌晨勸籲取消罷課集會　學生會：依原定計劃舉行

10間大專院校學生會計劃今日（2日）開學日發起兩星期「罷課不罷學」行動，下午3點半將於中大百萬大道舉行罷課集會。中大在今日凌晨1時發新聞稿，表示鑑於過去兩天本港多處發生嚴重暴力事件，並引發衝突，校方已聯絡中大學生會，盡力勸籲他們取消集會。 中大學生會於凌晨3時回應指，已與校方作出溝通，明確指出本會與各大專學生會將按照原定計劃舉行全港罷課集會。

大專院校學生會於9月2日起發起學界大罷課，計劃9月2日於中大百萬大道舉行罷課集會。（羅君豪攝）

中大學生會在Facebook專頁回應指，已與校方作出溝通，明確指出他們與各大專學生會將按照原定計劃，於下午3時半在百萬大道舉行全港罷課集會，學生會舉辦的「民間開學禮」亦會如常於上午10時舉行，校方亦對此表示理解及尊重。

學生會重申，以罷課方式表達對政權的不滿，乃同學的自由及權利，理應受到尊重。

中大在凌晨1時發新聞稿表示，鑑於過去兩天本港多處發生嚴重暴力事件，並引發衝突，各大學學生會於今日在中大百萬大道舉行的集會存在極高風險。校方稱，不但主辦單位難以阻止意圖不軌人士進入校園，大學人手亦不足以應付大型集會可能引發的激烈衝突。

校方已聯絡中大學生會，盡力勸籲他們取消集會，以保障所有參與人士、中大成員及校園的安全。