【罷課罷工】中大：百萬大道集會風險極高　盡力勸籲學生會取消

多家大專的學生代表計劃在周一（9月2日）下午 3 時半，於中文大學百萬大道舉行罷課集會，中文大學在凌晨1時出新聞稿，表示鑑於過去兩天本港多處發生嚴重暴力事件，並引發衝突，有關集會風險極高，大學已聯絡中大學生會，盡力勸籲他們取消周一的集會。

大專院校學生會於9月2日起發起學界大罷課，計劃當天於中大百萬大道舉行罷課集會。（資料圖片／羅君豪攝）

10間大專院校學生會，計劃周一的開學日發起兩星期「罷課不罷學」行動，下午3點半將於香港中大百萬大道舉行罷課集會。港大、中大、科大、城大、理大、浸大、嶺大、教大、樹仁及恒大共10間大專院校學生會，要求行政長官林鄭月娥需要在9月13日下午8時前回應「五大訴求」。

中大校方則指，鑑於過去兩天本港多處發生嚴重暴力事件，並引發衝突，各大學學生會於9月2日在中大百萬大道舉行的集會存在極高風險。不但主辦單位難以阻止意圖不軌人士進入校園；大學人手亦不足以應付如此大型集會可能引發的激烈衝突。

因此大學已聯絡中大學生會，盡力勸籲他們取消周一的集會，以保障所有參與人士、中大成員及校園的安全。

此外，身兼教協副會長的教育界立法會議員葉建源早前表示，教協從未推動學生罷課，只是尊重學生的意願，暫時亦未計劃教師罷課。

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