【罷課罷工】網傳警方到中學截查學生 　多間中學否認報警

反對《逃犯條例》風波持續，今日（2日）為開學日，有不少學生發起罷課。而網上亦有消息傳出，指今早多間中學外有警員到場了解情況並截查學生。《香港01》記者向觀塘聖傑靈女子中學、伊利沙白中學舊生會中學、新界鄉議局元朗區中學、趙聿修紀念中學查詢，校方均表示沒有報警。

8月22日中環愛丁堡廣場中學生響應罷課集會_鄭子峰攝

網上有傳多間中學外有警員截查學生，當中被「點名」的觀塘聖傑靈女子中學副校長回覆查詢時表示校方沒有報警，而今早有舊生到校門外聚集，惟有街坊報警後，警員到場了解。

而伊利沙白中學舊生會中學楊副校長表示，學校沒有就學生罷課事宜報警。今早有數名舊生在校門外聚集，亦有警員到場了解。而楊副校長表示，舊生在校門外聚集並沒有影響學校日常運作。

趙聿修紀念中學王副校長表示，校方沒有報警，惟今早有警員到學校外了解情況，逗留約10分鐘便離開。

新界鄉議局元朗區中學回覆查詢時表示校方沒有報警，不清楚是否有警方到場了解。

何文田官立中學羅副校長表示校方沒有報警，而今早有防暴警察到校門外巡邏。

香港教育工作者聯會黃楚標中學表示校方沒有報警，而今早有警方到場了解情況。有舊生表示，在門外高叫口號期間遭到附近市民挑釁，之後有市民報警要求警察驅趕在場聲援的舊生，惟警察到場後表示無理由驅趕。