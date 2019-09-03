【罷課罷工】荃灣李城璧中學百學生校外靜坐　不滿校方禁黑衣罷課

反修例風波持續至今，在周一開學日和今日(3日)，均有不少中學生發起罷課，響應罷課罷工的行動。荃灣保良局李城璧中學關注組因與校方談判「破裂」，昨日突然被告知不能穿黑衣罷課，故約百名學生今日於校門外Full Gear靜坐集會，舉起標語及叫口號支持罷課。

任同學（中）指，校方昨日突然禁同學於今日罷課行動穿黑衣。（黃詠榆攝）

擔心校方秋後算帳

記者今早約8時到校外觀察，發現有約100名同學、校友響應行動，部分戴上頭盔、豬嘴和眼罩等裝備。現場所見，有數名老師在門口觀察情況，亦有校友自發派宣傳單張，支持在校生。靜坐同學高呼口號「香港人加油」、「光復香港 時代革命」、「五大訴求缺一不可」。

關注組成員任同學今年升讀中六，他表示由一個月前已開始籌備今日的罷課行動，與校方洽談好一切細節，惟昨日校方才突然告知關注組不能穿黑衣，指有家長向校方反映「對其他唔係黃嘅同學好唔公平，我哋著黑衫，其他同學著其他衫會唔會打交」的疑慮，所以一群學生於校門外Full Gear靜坐抗議。

被問及會否怕被校方「秋後算帳」，他指感到害怕，但「坐得喺度都預咗」，希望盡自己所能支持運動。他預計，今日會有約70名學生、校友參與。參與罷課活動的同學靜坐至約8時15分，及後回校繼續放映會、分享會。

有兩名同學決定繼續坐在校門外至放學時間，以抗議校方的打壓。（黃詠榆攝）

然而，有兩名同學決定繼續靜坐在校門外至放學，抗議校方打壓。升讀中六的陳同學指，關注組曾打算邀請民主派立法會議員、記者到場分享，但校方以不容許外人入內為由而禁止舉活動。二人又指不害怕任何校方懲處，形容行動為公民抗命。