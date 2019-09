【罷課罷工】女拔生戴黑罩被校方勸換綠色　約80校友組人鏈撐師妹

多間中學近日發起反修例運動,有拔萃女書院學生昨日(2日)回校戴上黑色口罩以表達對反修例事件關注,惟遭校方勸喻更換成綠色口罩。約80名女拔舊生不滿校方處理手法,今早在女拔佐敦道校外正門行人路築成人鏈「DGS way」,展示標語及繫上白絲帶以示對師妹支持。 有學生直言校方做法屬「此地無銀」,希望能給予學生空間及信任表達意見。有校友則批評,校方製造白色恐怖,「戴咩色口罩都被管,唔係製造一個理想環境俾年輕人成長。」

約80名女技拔萃舊生不滿校方處理手法,今早在佐敦校外正門行人路築成人鏈「DGS way」,展示標語及擊上白絲帶以示對學生支持。(胡家欣攝)

約80名拔萃女書院校友今早七時半起,在位於佐敦道學校正門組成人鏈「DGS way」,以示對學生支持。各人身上繫有白絲帶,又站立展示寫有「We all have a stake in this 」(我們都是事件持份者)、「不要打壓學生,不要白色恐怖」及「師妹加油」等標語,歷時約一小時。

戴黑口罩被勸不適可換綠口罩

女拔學生張同學表示,昨日親眼目睹有同學在校園內戴上黑色口罩被兩位副校長截停查問,又稱「如果唔舒服可以去office換口罩。」她指,有同學跟隨指示,有同學依然故我,據了解學校未有作向有關同學處分。張同學稱,不會批評學校打壓學生,但直言屬「此地無銀」。另有不願具名學生對事件感到無奈,「有啲sad嘅,但學生好brave。」

張同學指,過往不見學校特別限制學生言論,相信今次因為反修例議題敏感,害怕學生行為遭秋後算賬,故有相關做法。她坦言,希望校方能給予學生更多空間及信任表達意見,例如容許舉辦時事辯論比賽或論壇。對於該校一名通識科教師在6月12日衝突中右眼受傷,她指不少學生心情低落,希望校方能為學生提供情緒支援。她續指,學校不主張罷課,但學生爭取明日下午午飯時間在教堂靜坐,又舉辦講座邀請不同師姐分享對反修例事件意見。

校友批打壓言論自由 製造白色恐怖

校友柯小姐表示,據知學生事前曾與校方商討表達對反修例關注的方式,雙方原定同意學生可戴上白絲帶及口罩,容許設立「連儂牆」,並允許校內罷課。惟校方昨日突改變做法,只限將白絲帶繫在髮上,又勸籲帶黑色口罩學生更換綠色口罩,又將「連儂牆」改名為「打氣牆」,罷課只限午飯時間等。她批評校方做法無稽,在校園製造白色恐怖,「戴咩色口罩都被管,唔係製造一個理想環境俾年輕人成長。」她指,學校是社會縮影 ,校方應維護校園言論自由,不能因政見不同而打壓學生,否則是一件十分恐怖的事。

校友黎小姐指,今日一眾師姐站出來,是明確表示願做師妹最強後盾,促請校方堅守校園言論自由,提供空間讓學生表達意見,「每一個學生都有自己獨立思考,如果我哋希望社會進步,喺一個成熟嘅公民社會,應該要培養公民意識及擁有免於恐懼嘅自由,如果連學校都無,點expect 佢哋出嚟社會明白呢樣嘅重要性?」