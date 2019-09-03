【罷課罷工】女拔生戴黑罩被校方勸換綠色　約80校友組人鏈撐師妹

多間中學近日發起反修例運動，有拔萃女書院學生昨日（2日）回校戴上黑色口罩以表達對反修例事件關注，惟遭校方勸喻更換成綠色口罩。約80名女拔舊生不滿校方處理手法，今早在女拔佐敦道校外正門行人路築成人鏈「DGS way」，展示標語及繫上白絲帶以示對師妹支持。 有學生直言校方做法屬「此地無銀」，希望能給予學生空間及信任表達意見。有校友則批評，校方製造白色恐怖，「戴咩色口罩都被管，唔係製造一個理想環境俾年輕人成長。」

約80名女技拔萃舊生不滿校方處理手法，今早在佐敦校外正門行人路築成人鏈「DGS way」，展示標語及擊上白絲帶以示對學生支持。（胡家欣攝）

約80名拔萃女書院校友今早七時半起，在位於佐敦道學校正門組成人鏈「DGS way」，以示對學生支持。各人身上繫有白絲帶，又站立展示寫有「We all have a stake in this 」（我們都是事件持份者）、「不要打壓學生，不要白色恐怖」及「師妹加油」等標語，歷時約一小時。

戴黑口罩被勸不適可換綠口罩

女拔學生張同學表示，昨日親眼目睹有同學在校園內戴上黑色口罩被兩位副校長截停查問，又稱「如果唔舒服可以去office換口罩。」她指，有同學跟隨指示，有同學依然故我，據了解學校未有作向有關同學處分。張同學稱，不會批評學校打壓學生，但直言屬「此地無銀」。另有不願具名學生對事件感到無奈，「有啲sad嘅，但學生好brave。」

張同學指，過往不見學校特別限制學生言論，相信今次因為反修例議題敏感，害怕學生行為遭秋後算賬，故有相關做法。她坦言，希望校方能給予學生更多空間及信任表達意見，例如容許舉辦時事辯論比賽或論壇。對於該校一名通識科教師在6月12日衝突中右眼受傷，她指不少學生心情低落，希望校方能為學生提供情緒支援。她續指，學校不主張罷課，但學生爭取明日下午午飯時間在教堂靜坐，又舉辦講座邀請不同師姐分享對反修例事件意見。

校友批打壓言論自由 製造白色恐怖

校友柯小姐表示，據知學生事前曾與校方商討表達對反修例關注的方式，雙方原定同意學生可戴上白絲帶及口罩，容許設立「連儂牆」，並允許校內罷課。惟校方昨日突改變做法，只限將白絲帶繫在髮上，又勸籲帶黑色口罩學生更換綠色口罩，又將「連儂牆」改名為「打氣牆」，罷課只限午飯時間等。她批評校方做法無稽，在校園製造白色恐怖，「戴咩色口罩都被管，唔係製造一個理想環境俾年輕人成長。」她指，學校是社會縮影 ，校方應維護校園言論自由，不能因政見不同而打壓學生，否則是一件十分恐怖的事。

校友黎小姐指，今日一眾師姐站出來，是明確表示願做師妹最強後盾，促請校方堅守校園言論自由，提供空間讓學生表達意見，「每一個學生都有自己獨立思考，如果我哋希望社會進步，喺一個成熟嘅公民社會，應該要培養公民意識及擁有免於恐懼嘅自由，如果連學校都無，點expect 佢哋出嚟社會明白呢樣嘅重要性？」