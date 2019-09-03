【逃犯條例】兩男女涉圍堵警署案提訊　控方稱須時翻查錄影帶

《逃犯條例》修訂案爭議不斷，上周連續數晚有市民圍堵深水埗警署。3名於上周四(29日)晚上被捕的示威者被控一項暴動罪，其中2人早前留醫未能出庭，今（3日）於九龍城法院提堂。兩人暫時毋須答辯，案件押後至11月11日再訊，以待警方檢驗隨身物品、翻查錄影等。兩人獲准保釋，但不可離港及不得踏入深水埗警署外牆100米範圍。今早有近50名支持者到庭旁聽。

被告在支持者築成的傘陣下離開。(林樂兒攝)

女被告李倩瑩（20歲，學生），及男被告戴家榮（41歲，汽車維修工人）今日上庭，同案的第三被告黎擎智（26歲，學生），已於昨日上庭。三人被控於上月29日在深水埗欽州街深水埗警署對面，連同其他不知名人士參與暴動。黎昨上庭時亦同被押後至11月11日再訊。戴今穿病人服上庭。

女被告隨身物有鐳射筆

控方呈上照片，展示李及戴的隨身物品，包括李的鐳射筆。代表李的資深大律師潘熙形容，控方並無提出具體指控，而被告未有令他人受傷或造成財身損失，離開時遭警方拘捕。據悉，案發時間約為11時半，在場有人向警署投磚，但無證據顯示被告是投擲者。

女被告原本要往波蘭交流

李在台灣某大學4年級，成績優異，原定於本月下旬往波蘭交流一個學期，該交流計劃乃畢業要求之一，若李被禁出境，或會有誤學業。

署理主任裁判官嚴舜儀准兩被告保釋，但不准他們離港，2人最後准以5000元現金保釋，並須守宵禁令 ，及不得踏入深水埗警署外牆100米範圍。

案件編號：KCCC2243/2019