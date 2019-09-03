【罷課】聖保羅書院學生築人鏈：與校方開心見誠溝通　林鄭應學習

9月2日開學之後，仍有反修例活動舉行，部分中學生在開學第二日發動罷課。位於般咸道的傳統名校聖保羅書院，有學生今早（3日）在校內發起罷課集會，舉辦祈禱會及築起人鏈「保羅之路」。 學生原定舉辦論壇並邀請立法會議員張超雄等師兄出席，惟最終因有家長投訴，校友轉為在校外舉辦集會，聲援罷課學生。發起罷課的劉同學表示，理解校方面對難處，縱使安排未必盡如人意，但事前與校方溝通協商，開心見誠交流，認為欲建對話平台的特首林鄭月娥應學習他們如何溝通。

罷課召集人劉同學表示，希望藉罷課宣揚自由意志。（歐嘉樂攝）

開學第二日，聖保羅書院學生發起罷課集會，期間舉辦祈禱會、製作直幡、學生討論及在校內操場築起「保羅之路」。

校友論壇改校外集會

30幾名校友中午在校外集會，聲援學生罷課，部份戴上黑口罩及眼罩，出席校友包括立法會議員張超雄、學術自由學者聯盟成員鄭漢文及法政匯思召集人李安然等，並在門外輪流發言。

學生原定計劃在校內舉行論壇，並邀請校友分享，惟校方最終因家長投訴等壓力下，令一眾校友改為在校外集會發言，其後有多十幾名學生於放學後參與，由於人多路窄，部份人一度站出般咸道馬路。

罷課召集人：盼外界理解學生罷課

聖保羅書院反修例關注組召集人劉同學表示，今日有80至90人參與罷課行動；另有約150人參與組成「保羅之路」，對參與人數感到滿意。劉表示，社會有部份人士在未有理解罷課詳情，就直接政治化批判其行動，但事實上今日罷課安排能令同學表達多元聲音，未必一定是政治表態，質疑為何盲目反對。

他直言，特首林鄭月娥未必會留意學校罷課，學生畢竟影響力有限，但他相信行動並非無用，罷課能向港人宣揚自由意志。他指，早前曾與校方相討安排，校方對罷課立場開放「未有閂閘」，態度友善，雙方開心見誠商討，認為林鄭應該學習他們如何溝通。他續指，校友論壇未能如期在校內舉行，原因之一是收到家長投訴，其次是考慮到社會環境下作出有關決定，安排或者未必盡如人意，但是明白校方難處。

學術自由學者聯盟成員鄭漢文（右起）及立法會議員張超雄均有出席集會。（歐嘉樂攝）

立法會議員張超雄在發言時表示，好多同學欲以罷課表達訴求，惟政府表明反對，令辦學團體不容許學校正式進行罷課。他指，罷課並非不無原因：「如果世界無未來，如果香港無未來，仲返學做咩？」他指，作為舊生要站出來，支持今天年輕人，並鼓勵師弟承傳「羅記仔」精神，以和平方式發聲，「撐你年輕人！」