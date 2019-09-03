【罷課】何郭佩珍中學外警員撲跌救恩學生　同學引述傷者兩牙脫落

部分中學生近日發起罷課，表達反修例訴求。今日（3日）早上何郭佩珍中學校外有人聚集，當中包括鄰近的大埔救恩書院學生和其他學校學生，隨後有警員到場調查追截在場人士。一名救恩書院學生逃跑離開現場期間被警員撲倒在地下，口鼻受傷流血，需送院治理。 救恩書院中五生尹同學表示認識傷者，傷者是該校中三學生，事後二人有聯絡。尹同學引述受傷學生指他甩掉了兩隻牙，身體有擦損，被送往醫院留醫。 救恩書院校長周家駒表示，校方或教職員均沒有報警，亦沒有學生被捕。被問及會否譴責警方做法，他指自己不在現場，無法評價警方行為。

數十名何郭佩珍中學學生參與罷課，中午放學時亦有舉起標語。（盧翊銘攝）

+ 7 + 6 + 5

上午8時許，有數十名救恩書院學生及戴黑色口罩人士駐足何郭佩珍中學外聲援，其間有軍裝警察到場，該批人隨即散去。

根據片段，當時有警員跑向部分正在離開的救恩書院學生及身穿便服的人士，部分學生隨即跑走，然而警員繼續追截，部分學生及戴口罩的便服人士被截停，一名救恩書院男學生遭警員撲跌，男生面部著地，口鼻流血。救恩書院校長周家駒當時亦到場了解，男生最後送院治理。

周家駒中午約12時出現於校園附近，他向記者解釋，校方已得知有一名學生受傷，有老師陪同送院，校方已提供適當協助。他否認校方或教職員有報警。他又強調，警方表示學生沒有被捕。

周被多次追問會否譴責警方做法，他指自己不在現場，無法評價警方行為。

何郭佩珍中學中午12時許在校網刊登澄清聲明，強調校方沒有報警。（網頁文件）

何郭佩珍中學中午12時許在校網刊登澄清聲明，指今早該校門外有一名他校學生受傷，醫護人員到場。一名何郭佩珍中學老師出外了解受傷者是否該校學生及關心其受傷情況，故此與門外警員溝通，校方澄清從來沒有報警。

就網上有流言指何郭佩珍中學老師報警，校方澄清並非事實，該校對任何失實指控保留一切追究權利。

另外，一批何郭佩珍中學舊生向校董會、校長梁秋雲及全體師生發公開信，指根據一段網上錄音，梁秋雲表示學生不享有行動自由，聯署舊生批評，此舉意味學生不能享有發聲的自由。

聯署舊生強烈要求校方開交代收集罷課學生名單的目的、用途及具體事後處理方法和流程，承諾不秋後算帳；又要求校方日後永不限制學生發聲及表態自由，並公布校方如何安排往後的罷課行動。