【元朗白衣人案】燒烤場東主涉揮棍打人提堂　離庭被追罵人渣垃圾

721元朗白衣人襲擊民眾事件，近日再有人正式被起訴。一名六旬漢涉揮動木棍追打途人，被控以2項暴動罪，今午（3日）於粉嶺法院提堂。被告暫毋須答辯，控方稱錄影清楚拍到被告的樣貌衣著。裁判官形容鐵證如山，被告「好有機會干犯此案」。案件押後至10月25日再訊，以待警方再作調查。被告獲准以10萬元保釋，離庭時被逾廿人追罵：「人渣！垃圾！黑社會！」被告一度返回法院躲避，後來法院不遠處突有多名警員巡邏，被告亦趁機衝出法院上的士離開。

被告鄧懷琛被控兩項暴動罪。(林樂兒攝)

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法院外突出現警員巡邏

被告鄧懷琛，60歲，燒烤生意東主，被控於7月22日在西鐵元朗站、J出口外及形點一期商場內，連同身分不詳人士參與暴動。除了此案，早前另有4名白衣人被控，同於10月25日再訊。

此案約有廿名旁聽者，一中年婦偕被告於4時多步出法院，隨即受眾人指罵。擾攘4分鐘後，兩人從法院門口馬路折返躲避，再過一小時左右，中年婦乘的士離去，被告則繼續匿藏法院。至下午5時45分，法院職員指法院關門，著眾人與記者離開。市民在門外等候，同時突有十多名警察巡至，不久後被告脫掉藍色外套，只穿白衣的被告從法院奔出，步上的士，終成功離開。

控方指被告當天無戴口罩

控方稱案情非常嚴重，被告有組織及有預謀犯案。她指，當晚逾50名白衣人在元朗站及相連的形點商場出現，英龍圍亦有超過30人聚集。從新聞、港鐵站和商場的閉路電視片段等，可見一群白衣人以木棍、鐵通及其他硬物無差別襲擊市民，被告曾揮棍追打途人。

控方續指，案發時間在7月21日晚，近22日凌晨12時，被告全程沒戴口罩，在港鐵站、商場及英龍圍現身。鏡頭拍下其相貌、髮型、身材，及白色紅花反領上衣。721事件中，超過50位市民受傷，當中24人已落口供。一名曾在英龍圍執勤的救護員，在8月15日的認人手續中認出被告。

被告上月落馬洲離境時被截獲

被告於8月8日在落馬洲過境時被警方截獲，但沒遭羈留，獲警方給予擔保。辯方補充被告一直按時報到，又透露被告是燒烤生意東主，需返內地購買食材，並提出可付3萬元擔保。

官要被告以10萬元擔保

署任主任裁判官蘇文隆指案情嚴重、鐵證如山，但被告保持與警方聯繫，「你嘅選擇證明一切」。蘇官又謂，縱使被告「好有機會干犯此案」，不過期間「勇敢面對」。被告最終獲准以10萬元現金擔保，但不得離港、每晚須到元朗警署報到，居於報稱的英龍圍住址，亦不得間接或直接接觸控方證人。

案件編號：WKCC3994/2019