【非洲豬瘟】上水屠房3豬隻確診感染病毒　毋須關閉屠房銷毀豬隻

​政府今日（3日）公布一宗非洲豬瘟化驗結果，漁農自然護理署今日晚上確認在上水屠房有3隻豬隻樣本驗出非洲豬瘟病毒。而就這宗個案，屠房的運作不受影響，活豬屠宰可以如常進行，食物環境衞生署解釋，因已實行日日清，故此屠房毋須關閉，也毋須銷毀場內豬隻。

上水屠房3豬隻驗出非洲豬瘟病毒。（資料圖片）

三豬屠宰前死亡 來自內地兩供港豬場

該批來自內地註冊供港養豬場的豬隻於9月2日進入上水屠房，期間通過獸醫檢驗，並無發現非洲豬瘟病徵，直至9月3日清晨準備屠宰前發現其中3隻死亡。屠房獸醫對有關豬隻屍體進行檢驗，並採集樣本作非洲豬瘟病毒測試。

政府發言人指出，就這宗個案，屠房的運作不受影響，活豬屠宰可以如常進行。政府強調非洲豬瘟並不傳人，不會構成食物安全風險。所有入口和本地活豬在屠房亦需經過宰前和宰後的檢驗檢疫，才可供應市場，以確保食物安全。豬肉煮熟後可放心食用。政府已就事件通報內地有關當局，並告之供港活豬貿易不受這次的化驗結果影響。

屠房推行「日日清」措施 毋須關閉消毒

政府發言人表示，在本港發現首宗非洲豬瘟個案後，政府經考慮本地和國際組織專家意見及得到業界配合後，推行「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰。在新安排下，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，以進行徹底清洗消毒。由於豬隻在屠房逗留時間短，而屠房每日均進行徹底清潔消毒，加上運豬車輛的清潔消毒亦有所加強，大大減低非洲豬瘟在本地傳播的風險。

政府又指，在剛舉行的世界動物衛生組織及聯合國糧農組織第二次非洲豬瘟專家小組會議上，出席的專家就非洲豬瘟的防控措施作出深入討論，認為每個地區必須考慮到區內不同的獨特情況，例如養殖密度、活豬的需求及供應等因素，以制定務實和有效的措施及政策。有鑑於香港的屠房已實施「日日清」措施，專家認為已可大大減低病毒循環感染本地其他豬隻的可能。故此若在本地屠房再次發現非洲豬瘟個案，有關屠房無需關閉，亦無需對其他豬隻進行銷毀行動，其他在屠房待宰的活豬可如常進行屠宰供應食用。