【骨質疏鬆】調查：僅8%女性了解骨質問題　促政府增預防性篩查

民建聯婦女事務委員會調查發現，只有7.7%受訪者完全答對4條有關骨質疏鬆的基本問題，反映香港女性對骨質疏鬆欠缺全面認知，以及政府宣傳工作不足。 民建聯議員葛珮帆及蔣麗芸今日（4日）聯同醫生及藥劑師召開記者會，促請政府增設預防性骨質密度篩查服務，向全港50以上女性及65歲以上男性提供免費骨質密度篩查服務，並安排健康個案每5年覆檢，邊緣個案每3年覆檢，及有健康問題個案每年覆檢，協助市民了解自己的骨質健康狀況。民建聯亦建議政府加強骨質疏鬆預防資訊宣傳工作，讓市民盡早預防此健康問題。 香港骨質疏鬆學會會長黃仕雄指出，骨質疏鬆致骨折風險高；隨人口老化，骨折疏鬆問題有機會對家庭及醫療系統構成負擔。

民建聯訪問逾500名女性，僅8%受訪者了解骨質疏鬆症狀。（李恩慈攝）

民建聯調查：僅8%女性了解骨質疏鬆問題

民建聯婦女事務委員會於本年7月進行電話問卷調查，一共訪問了552名18歲以上的女性市民。根據調查結果，只有7.7%受訪者完全答對4條有關骨質疏鬆的基本問題，包括健康風險、骨質流失歲數、導致骨質疏鬆的生活習慣及骨質疏鬆症狀，反映市民業骨質健康的了解並不全面。

另外，調查結果顯示近六成受訪者經常進食含豐富鈣質的食物，如牛奶、豆漿等，但只有兩成六受訪者表示會經常做有助骨質健康的負重運動。結果反映市民重視飲食健康，但忽略運動的重要性。

近七成受訪者認為政府的預防宣傳工作不足，反映市民希望獲取更多有關骨質健康的資訊。

黃仕雄（左二）透露，平均每3位50歲以上的女性就有一人患骨質疏鬆。（李恩慈攝）

本港人口老化嚴重 促骨質密度篩查

黃仕雄指出，骨質疏鬆症是慢性骨骼新陳代謝病症，患者隨年齡增長，骨質密度減少，令骨骼結構變得脆弱。黃稱，平均每3位50歲以上的女性、每5位50歲以上的男性，會有1位患有骨質疏鬆。骨質疏鬆患者未有及時治理，容易導致骨折。本港股骨骨折情況尤其嚴重，2018年有近9,600位股骨骨折患者，每人的相關醫療費用高達10萬元，當中絕大部份因骨質疏鬆而起。黃續指，香港女性的平均壽命為全球最長，隨人口老化，他預計30年後平均每年會有超過27,000市民會患骨折，而大部分市民對骨質疏鬆症一知半解，故預防性骨質密度篩查刻不容緩。

葛珮帆指出，目前醫管局會向骨質疏鬆病人提供骨質密度檢查，作診斷及跟進病情，但現示並沒有機構提供預防性骨質密度篩查。有見及此，民建聯向政府促請盡快增設預防性骨質密度篩查，透過衛生署或公私營協作計劃，向全港50以上女性及65歲以上男性提供免費骨質密度篩查服務，並安排健康個案每5年覆檢，邊緣個案每3年覆檢，及有健康問題個案每年覆檢，協助市民了解自己的骨質健康狀況，預防骨質疏鬆。

針對市民對骨質疏鬆認知不足的問題，民建聯建議政府加強預防資訊宣傳工作，例如夥拍區議會或非政府組織舉辦講座或其他社區宣傳服務，加強市民對骨質疏鬆的認知，以及鼓勵市民同時注重飲食與運動的重要性。