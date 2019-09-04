男子認毀城大民主女神像　學生會求賠2.5萬　官籲考慮需否全數賠

32歲操普通話男子涉於7月在城大撕毀民主牆上反對《逃犯條例》修訂案的海報，並推倒民主女神像。有學生見狀阻止，警方接報到場，調查一個月後控以一項刑事毀壞罪。案件今（4日）於西九龍法院提堂，被告認罪，學生會指訂製新的女神像需2.5萬，控方申請賠償。裁判官將案件押後至周五再訊，以讓被告考慮會否全數賠款。現時居於深圳的被告獲准保釋，但期間不得離港。

被告王錫釗承認毀壞城大的民主女神。(林樂兒攝)

持有香港身份證的被告王錫釗（32歲，報稱保險經理），被控於7月23日，在香港城市大學楊建文學術樓圖書館外，毀壞香港城市大學學生會的民主女神像，價值2.5萬。他應訊時一直眉頭緊皺，其父母亦有到庭旁聽。

被告亦撕毀民主牆上海報

案情指，當日傍晚近6時半，一名城大學生在圖書館外見到被告撕毀民主牆上的海報，上前叫停。惟被告不予理會，並走去推倒旁邊的民主女神像，令其破損。閉路電視拍下整個過程，被告在警誡下稱爭執間意外推倒女神像。

學生會打算製新女神像

被告此前在港並無案底。控方呈上女神像受損的相片，申請賠償，指學生會打算訂製新的女神像，要費2.5萬。主任裁判官羅德泉詢問價錢資料，控方表示學生會聯絡了5年前送贈女神像的藝術家，並遞上藝術家開出的報價表。

官指沒有過往收據難比價

辯方稱被告願意賠錢，羅官則認為「2萬5嚟講唔係一個細數目」，又指沒有當年的收據，未能比價，籲辯方再了解被告願否付此賬。

被告獲准以原有的500元保釋，但期間不可離港。據悉，被告案發時非城大學生，但疑在多年前於城大修讀學士學位課程。

案件編號：WKCC3559/2019