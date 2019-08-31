【逃犯條例】眾籌20萬製造　港版「民主女神像」竪立中大文化廣場

反對修訂《逃犯條例》風波持續近三個月，有網民早前於網上發起眾籌，製作港版「民主女神像」，根據《中大學生報》今日（31日）報道，該個4米高的民主女神像，已於今日中午時間到達中大文化廣場展出。有網民留言支持負責人，又有人大呼「好大好型」。

港版民主女神像於今日（31日）在中大展出。（中大學生報fb圖片）

連同20個1米高雕像一同展出

一班名為「熱愛藝術及設計的香港市民」的網民，早前於網上討論區「連登」發起網上眾籌，於6小時內達成眾籌目標，一共籌得203,933港元，指相關的費用將用作製作一座4米高的香港民主女神像及20個1米高的雕像。該民主女神像今日（31日）中午於中大文化廣場竪立。

一如早前的構思圖，這個白色為主的港版「民主女神像」，其左手舉着旗幟，右手則拿着雨傘。團隊稱，費用成本包括3D打印、製作材料、印刷、物流及儲存費用等；而剩餘資金將全數捐至612基金，並強調所有成員均為義工，絕不收取一分一毫。

港版「民主女神像」與原構思圖一樣。（製作團體提供）

學生稱要回校守護 憂受人破壞

《中大學生報》於今日下午向在FB上載「民主女神像」在中大豎立的相片，有不舊生及學生支持。不過有學生指，擔心雕像被人破壞，正趕回校留守「保護」。

早前製作團隊曾表示，香港民主女神像的設計理念源自反修例示威者的裝束，包括黃色頭盔、眼罩及「豬嘴」；而女神像的右眼蓋上紗布，象徵早前疑遭警方槍傷右眼的女示威者；其右手拿着雨傘，左手則手持寫上「光復香港，時代革命」的旗幟。