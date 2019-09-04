【中秋節】環團：全港家庭去年棄近193萬個月餅、逾4千萬支熒光棒

距離中秋佳節仍有一個多星期，棄置月餅、熒光棒情況不容小覷。有環團調查發現，受訪市民去年平均丟棄0.75個月餅，較前年錄得的0.38個高出約一倍，推算全港家庭去年中秋節共丟棄近193萬個月餅。 至於無法回收、含多種有毒化學物的熒光棒，調查指每個家庭平均丟棄41.77支，推算全港家庭共丟棄逾4,430萬支熒光棒。

呂德恒認為，送贈過多月餅只會造成浪費，建議市民送贈前應先詢問對方意願和需要，避免浪費。（綠色力量提供）

環保團體綠色力量今日公布《中秋節消費及慶祝習慣》調查，首次於去年中秋節三個月後進行，第二次則於今年中秋節前一個多月進行，以街頭問卷形式分別成功收回332及342份。調查發現，受訪者家庭去年平均食用7.7個月餅，丟棄0.75個月餅，較2017年錄得的0.38個，升幅約一倍。以政府統計處去年全港住戶數目2,571,500戶計算，環團推算全港家庭去年中秋節共丟棄近193萬個月餅。

至於丟棄月餅原因，最主要因為「過期」（佔四成）；有近三成受訪者家庭預計今年將會收到多於實際需要的月餅，平均預計多出6.7個，但約五成半受訪者偏向不喜歡獲贈月餅。綠色力量高級保育經理呂德恒表示，送贈月餅不是中秋節最受歡迎及唯一表達心意方式，送贈過多只會造成浪費，建議市民送贈月餅前應先詢問對方意願和需要，避免浪費。

部分月餅禮盒有不必要包裝及餐具。（綠色力量提供）

調查又發現，今年約四分一受訪者家庭有購買散裝月餅，環團曾於市面調查七間主要月餅生產商，其中五間均有出售散裝月餅，但大部分均較盒裝的平均單個售價昂貴，最大差幅達兩成半，變相不鼓勵市民購買；在包裝方面，只有一間有推出環保包裝，亦有一間生產商的月餅禮盒附送沒必要的膠刀，但加裝絹布及珠飾等浮誇豪華禮盒則不復見。

熒光棒含多種有毒化學物，包括熒光劑如溴化乙錠和羅丹明B，有機會污染土壤和水源。（綠色力量提供）

每年環團均呼籲市民停止再玩熒光棒，皆因含多種有毒化學物，包括熒光劑如溴化乙錠（Ethidium Bromide）和羅丹明B （rhodamine B），有機會污染土壤和水源，但調查發現去年有使用並丟棄熒光棒的受訪者家庭數目創新高，佔四成一，當中每個家庭平均丟棄41.77支，推算全港家庭去年中秋節共丟棄逾4,430萬支熒光棒。

呂德恒建議，購買慶節物品如月餅時切勿過量，選購簡約和耐用的產品，如款式平實的膠燈籠，減少浪費，並拒絕玩熒光捧，避免毒害環境。

此外，康文署呼籲市民不要煲蠟，把蠟燃燒或溶化，又或把任何液體潑灑在熱蠟上，而應放置在鐵罐或非易燃盛器內，以便收集蠟燭溶液，並待盛器冷卻後，棄置入垃圾箱內。康文署也呼籲，市民不應拋擲熒光棒或其他物品到樹上，以免損壞樹木和弄污場地，亦不要放孔明燈，因上述行為可令自己或他人受傷，亦可導致財物及設施損毀。