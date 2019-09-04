【罷課】何君堯「民間督學組」昨巡學校　FB上載東華屬校門前照片

《逃犯條例》修訂引發的政治風波蔓延至開學，部分中學生近日發起罷課。建制派立法會議員何君堯上周在Facebook宣布成立「民間督學組」，又指會就罷課事件與教育局局長楊潤雄見面，亦會於9月2日及3日巡訪學校。 至昨晚（3日）何君堯上載巡訪照片，並上載以紅圈圈起5間屯門蝴蝶灣附近學校的照片，當中包括屯門東華三院辛亥年總理中學，亦有照片顯示他曾現身在一間東華三院屬下的學校門外。他亦曾在Facebook直播，片段中稱有校長只跟他「say hi and bye」，會面過程只有1分58秒，但未有指明是哪間學校的校長。 教育局證實局長楊潤雄於8月30日，曾應邀與何君堯議員一行會面，聽取他們對教育的意見，教育局指，一般不會在未經雙方同意下向外發布會議的內容。 另外，何君堯亦上載一張站在學校操場一名女學生的照片，惟未有指明相關照片有甚麼意思。 記者已就相關情況向涉及學校、教育局及何君堯作查詢。

有照片顯示何君堯曾現身在一間東華三院屬下的學校門外。（何君堯Facebook圖片）

何君堯於8月29日宣布，呼籲大眾向102間有學生計劃罷課的學校發信，要求校方澄清傳聞。他同時發表「反罷課行動綱領」，宣布推動「民間督學組」方案，於9月2日至3日巡查學校。

何君堯昨日晚上上載最新圖片，其中一張圖片顯示他曾到一間東華三院屬下的學校門外，第二張圖片則以紅圈圈起5間屯門蝴蝶灣附近的學校位置，包括：東華三院辛亥年總理中學、迦密唐賓南紀念中學、保良局董玉娣中學、保良局梁周順琴小學及香海正覺蓮社佛教梁植偉中學。

第三張圖片則是一張站在學校操場一名女學生的照片，該名女學生未有戴口罩，只是站在籃球架附近使用手提電話，而何君堯亦未有指明相關照片有甚麼意思。

何君堯上載一張站在學校操場一名女學生的照片，惟未有指明相關照片有甚麼意思。（照片經過處理／何君堯Facebook圖片）

迦密唐賓南紀念中學指未有接任何信件

其中一間被「圈起」，迦密唐賓南紀念中學余副校長回覆《香港01》查詢時表示，校方未有接獲何君堯任何信件，何亦未有到訪其學校。據余副校長了解，何君堯昨日到訪的是東華三院辛亥年總理中學。而其他學校至稿件刊出前未有回覆。

何君堯在今日凌晨的Facebook直播中表示，「民間督學組」曾於9月2日巡視學校，他聲稱：「有10間8間學校有啲問題，老師、校長有啲口講話唔支持，有啲話唔會回應問卷……嗰啲學校有黑衣人，或者容許學生叫口號，有黑衣人出入。」他質疑該些學校為何「開綠燈」，行動上昭然若揭，「呢啲一定會同佢算帳。」

何君堯昨晚（3日）上載巡訪照片，當中包括以紅圈圈起5間屯門蝴蝶灣附近的學校。（何君堯Facebook圖片）

何君堯表示，昨日早上曾到一間學校視察，他形容該校的校長只跟他會面1分58秒，對方不允許照相，只是跟他打個招呼，不會討論開學日的事宜，只會跟教育局及辦學團體匯報，這種情況下只會跟何「say hi and bye」。何君堯批評該間學校沒有回覆其信件，又指對方「好歹不分」，但未有指明是哪間學校。

《香港01》已就事件向教育局及各辦學團體查詢，正待回覆。