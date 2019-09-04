【罷課】大埔中學生遭警撲跌嘴唇縫針　連登報平安：感謝關心

開學日迎來罷課潮，有學生在校門外以默站、派發傳單表達反修例訴求。昨日（3日）上午大埔孔教學院大成何郭佩珍中學（何中）校外有人聚集，當中包括鄰近的救恩書院學生。有警員追截在場人士，一名救恩書院學生疑被警員撲倒地下，口鼻受傷流血，甩掉兩隻牙。 這位學生在同學協助下在已連登報平安，感謝網民支持學生，又指目前留院觀察及會在醫院「整牙」。而今早在救恩書院外亦有約70名學生聲援受傷學生及高呼「光復香港、時代革命」。有認識傷者的學生質疑警方撲低學生用意，亦十分不滿警方以「地面濕滑」跌倒作解釋。

受傷學生在連登報平安，指甩掉兩隻牙、嘴唇需縫針，目前在醫院留醫。（連登圖片）

昨日學生罷課行動演變成流血事件，有鄰校中學生到何中門外聲援罷課學生，其間有警員到場，上前追截時疑從後撲跌一名男生。該名男生倒地受傷，嘴部流血需送院縫針。其後他的同學表示，男生甩掉兩隻門牙，嘴唇需縫5至7針。

該名男生昨日在同學協助下在連登代貼文，表示目前要留院觀察，嘴唇需要縫針，籲大家不用為他找牙醫，皆因他會在醫院處理，希望保留私人空間，亦感謝每一個關心他的人。同學也建議他保留醫療單據，日後向「612 人道支援基金」報銷。

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認識傷者的救恩書院中五生尹同學表示，今早約70名學生在救恩書院門外聚集，當中包括何中及香港道教聯合會圓玄學院第二中學的學生，自發在上午7時45分至8時30分高呼反修例口號，以及聲援昨日受傷學生，當時救恩書院校長及教師有到場，但沒有干預行動。

對於警方昨日在記者會上指「地面濕滑」令警員及在場的人跌倒，尹同學表示當時沒有學生衝擊、只是站在路旁，卻突然遭警方推倒，直言警方處事手法非常過分，質疑用意何在？又指今日放學後會再去探望受傷學生。