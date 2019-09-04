【逃犯條例】警方昨截查巴士被指要求遮蔽鏡頭　據了解運作正常

修例風波持續近3個月未止，昨晚（3日）一批示威者於黃大仙登上九巴42C巴士離開，惟巴士行駛至九龍灣被防暴警截查，結果車上多人被警方綁索帶帶走。 今早（4日）一名有乘搭該輛巴士的乘客，在電致電台節目表示，警員上車後，稱呼一名警少年為「曱甴」，並要求他將雙手放在頭逾一小時。他又指，警員要求車長以物件遮蔽車上的攝錄鏡頭。據了解，車廂的閉路電視當時運作正常，可記錄現場情況。

昨晚警員登上巴士，截查車上人士。（資料圖片／余俊亮攝）

昨晚有乘搭巴士42C的乘客駱先生致電港台節目《千禧年代》表示，警員上車後，稱一名坐在巴士下層較後排的青年為「曱甴」，並要求他將雙手放在頭逾一小時。駱先生指，該青年曾反映：「阿sir我好累，不如你鎖我啊」，不過駱先生則引述當時警員回應指，如青年將手放下，可控告他阻差辦公。

駱先生又表示，警員上車後，要求巴士車長以物件遮蔽車上的攝錄鏡頭。他又憶述，警員向自己說：「呢度係警方主場，邊個唔合作有機會被告阻差辦公、行為不檢。」駱表示，當時身上無任何裝備，最終被查問一小時方獲放行。據了解，車廂的閉路電視當時運作正常，可記錄現場情況。

事源昨晚示威者曾到旺角警署投擲雜物，但警員疑未有警示下發射布袋彈，之後眾人轉移至黃大仙，企圖堵塞龍翔道，但未能成功；期後部分人在黃大仙中心外登上42C巴士離開，不過當巴士駛至九龍灣站外時，多輛衝鋒車前後包抄巴士，防暴警上車截查車上人士。