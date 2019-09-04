【逃犯條例】監警會公布5人國際專家組　英警監察局總督察任主席

反對修訂《逃犯條例》風波至今已88日，政府一直拒絕答應成立獨立調查委員會，僅指單靠獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）調查就足夠，及會邀請海外專家提供意見。 監警會今（4日）就公布國際專家小組的5位成員名單，曾任英女王警察監察局總督察的Sir Denis O'Connor，為專家組主席，其他包括新西蘭警察行為獨立調查局主席Colin Doherty法官、 澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會總監Hon Michael F Adams QC、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott教授，及加拿大公民監察執法協會前主席 Gerry McNeilly。 監警會主席梁定邦表示，有國際專家於本周抵港，了解大型公眾活動的最新發展及審視工作進度，及與警務處處長和前線警務人員會晤，討論相關審視工作及本港警務議題。

監警會今（4日）公布國際專家小組的5位成員名單，將協助審視本港反修例的相關警務工作和程序。（資料圖片 / 余俊亮攝）

監警會今（4日）公布專家組成員名單，當中Sir Denis O'Connor為主席， 他於2008至2012年間曾任英女王警察監察局總督察（Chief Inspector, Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary），期間曾歷經多次大型公眾抗議活動，及2011年英國八大城市發生的騷亂事件。監警會形容，他曾撰寫多份關於公共秩序警務的報告，並獲國際廣泛認同，其中包括處理英國二十國集團峰會示威的報告《Adapting to Protest》和《The rules of engagement – A review of the August 2011 disorders》。而自2012年起，他被委任為英國劍橋大學犯罪學研究中心2012 Radzinowicz Fellow 作講師，負責教授包括香港在內的世界各地警察領袖研究生課程 。

而專家組其他成員包括，新西蘭警察行為獨立調查局（ IPCA ）主席Colin Doherty法官、 澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會（LECC）總監Hon Michael F Adams QC、英國基爾大學自然科學研究院院長 Clifford Stott教授，及加拿大公民監察執法協會（CACOLE）前主席Gerry McNeilly。

梁定邦表示，Sir Denis O'Connor和Gerry McNeilly於本周抵港，與專案組督導委員會和監警會委員會面，了解大型公眾活動的最新發展，及審視工作的進度，並與警務處處長及前線警務人員會晤。（資料圖片 / 林若勤攝）

梁定邦表示，感謝專家組成員的支持，及提供寶貴經驗、專業知識，確保審視工作客觀持平。他透露，在英國考察期間、及今年6月舉行的監警會十周年研討會上，分別認識Sir Denis O'Connor和Gerry McNeilly，二人亦於本周抵港，與專案組督導委員會和監警會委員會面，了解大型公眾活動的最新發展，及審視工作的進度，並與警務處處長及前線警務人員會晤，討論相關審視工作和本港警務議題。

梁定邦補充，7月底赴英國時與Sir Denis O'Connor進行深入交談，及後對方一直就本港的大型公眾活動、警務守則和相關議題提出富啟發性和深度的問題，足見對方在公共秩序、警務方面的豐富經驗 。

監警會又指，專家組將首先參閱專案組重組和釐清事實的工作， 並會參與第二和第三階段的審視工作，作出評估和提出建議。

曾任英女王警察監察局總督察的Sir Denis O'Connor，為監警會國際專家小組主席。（網上圖片）