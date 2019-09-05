【逃犯條例】Facebook與法新社合作　搗截本地假新聞

反對修訂《逃犯條例》風波持續近3個月，社交網站Facebook今（5日）宣佈，推出全新的新聞功能「News Tab」，並與法新社合作，由資深記者組成的團隊，辨識及審核新聞的真確性，以打擊「假新聞」。

社交網站Facebook今（5日）宣佈，在本港推出全新的新聞功能「News Tab」，以打擊「假新聞」。（VCG）

網上散播抹黑反修例示威活動的假資訊、假新聞氾濫，社交網站Facebook上月起招募專業新聞團隊，以聘請經驗豐富的記者負責事實查核（Fact Chek），以確保在平台上呈現的報道內容是準確的。

Facebook今（5日）宣佈，本港網站將推行新措施，倘發現懷疑假新聞，會先由AI人工智能進行鎖定，包括多人「檢舉（report）」、帖文下多人回應是「假新聞」，FB及後會將有關新聞，交由法新社團隊審閱把關。



如查證屬實，首犯者的帖文觸及率（reach）會遭降級，並銳減至0或接近0；如果再犯，則會降低專頁的觸及率。雖然其他用戶仍可轉發該帖文，但會經系統自動彈出「假新聞」警示，並提供查證所得資料，供讀者知悉。即使已刪除相關帖文，亦會留有「假新聞」紀錄痕跡。

Facebook上月開始招募專業新聞團隊，招聘具經驗的記者負責辨識及審核新聞的真確性，而團隊成員須有合理的新聞判斷，對突發新聞有一定熱情，及在壓力下快速工作。而申請者須具學士或理學士學位，及有4年以上的編輯經驗，或5年以上的新聞工作經驗。

此外，Facebook及Twitter於上月19日公佈，移除及暫停逾20萬個賬戶，多來自中國內地，相信有關賬戶獲得官方支持，涉嫌散播抹黑香港反修例的不實言論。

↓↓↓ Facebook及Twitter早前移除及暫停逾20萬個帳戶，列舉多項「違規內容」事例 ↓↓↓

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當時Twitter表示，暫停近20萬個違規賬戶，當中最活躍的936個違規帳戶已被關閉，君涉及散播香港「政治不和」的不實言論，企圖「貶損香港示威活動的合法性與政治立場」，當中大多來自中國內地。

追隨Twitter做法，Facebook亦刪除來自內地、設立於2018年的7個專頁、3個群組和5個帳戶，均涉及針對香港示威活動採取不實行為有關。網絡安全主管格萊徹（Nathaniel Gleicher）曾指，違規專頁賬戶雖隱藏其身份，但經調查後，發現與中國政府有關。

Twitter和facebook當時亦公開該些帳戶發布的部分信息，大多配有煽動性文字的圖片，描述示威者是暴力，及有外國勢力支援，更將示威者與「伊斯蘭國」（ISIS）恐怖分子相提並論。